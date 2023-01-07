直播预告：了解胃癌知识，给健康保驾护航

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

胃出了问题可不仅是消化不良那么简单，会严重影响我们的身体健康。1月9日15:00，宁波大学附属李惠利医院胃肠外科主任、主任医师虞伟明将做客“人民好医生”客户端直播间，就胃癌相关问题与网友进行分享。

专家简介：

虞伟明，宁波大学附属李惠利医院胃肠外科主任、主任医师。中国医师协会微无创医学外科单孔专业委员会秘书，浙江省数理医学学会胃癌专业委员会委员，浙江省抗癌协会胃肠道间质瘤专业委员会委员，浙江省肿瘤微创外科联盟胃癌专委会常委，浙江省肿瘤联盟专委会青年委员。

从事胃癌、胃肠间质性肿瘤、十二指肠肿瘤、胃溃疡、肝胆结石、肝胆胰肿瘤等疾病治疗，擅长腹腔镜下胃癌根治、腹腔镜下肝胆微创手术。

如何收看直播：

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