吴尊友：过去三年中国每一起疫情毒株数据都与国际社会分享

中新社北京1月6日电 (记者 李纯 黄钰钦)在1月6日的中国防疫政策专题吹风会上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，过去三年，中国对每一起疫情、一些重要病例都进行了毒株的分离、监测，相关数据都与国际社会分享。

吴尊友介绍说，新冠疫情的统计、分析与研判是制定防控政策的基础，也是动态了解疫情发展变化的重要手段，还是评价防控措施落实以后防控效果的重要方法。

吴尊友表示，新冠疫情刚刚发生时，中国建立了诊断标准，确定了诊断方法以及报告分析的方法，主要是在2020年新冠疫情刚刚在武汉发生的时候。从武汉疫情得到控制以后，直至去年12月，中国的新冠疫情主要由境外输入，对于每一起疫情，都能够及时发现，在短时间内扑灭。

他说，目前，官方的疫情报告数据与民众的感受有所差别。一方面，中国不再按照行政区域进行大规模核酸筛查，而是聚焦重点人群和重点机构，其他人员则是愿检尽检，检测、报告的人数因此有所下降。

另一方面，许多轻症或无症状感染者居家观察治疗，进行抗原检测后也没有上报。吴尊友指出，正是这两个方面的原因造成了当前感染者报告数与实际发生数存在一些出入。

他表示，为了及时动态掌握疫情的变化与发展趋势，科学研判、预测疫情的流行规模、强度和时间，国务院联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒感染“乙类乙管”疫情监测方案，指导全国进行疫情监测。同时将继续以中国疾病预防控制信息系统网络直报为主体，各个医疗机构监测、报告病例，同时开展多种形式的监测。

吴尊友指出，还有一类监测贯穿始终，即对新冠病毒变异毒株的监测。过去三年，中国对每一起疫情、一些重要病例都进行了毒株的分离、监测，及时了解变异毒株在传染性、致病性、免疫逃逸等重要生物特征方面的变化。“这些数据也都与国际社会分享。”