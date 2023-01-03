实施“乙类乙管”中医药防治做了哪些准备？国家中医药局回应

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，对新冠病毒感染实施“乙类乙管”之后，从中医药的防治上都做了哪些准备，有哪些具体的举措？

对此，国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦表示，当前疫情防控进入新阶段，主要做了两个准备和一个机制的强化。

一是药的准备，在指导各地做好相关中药储备的同时，印发了《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，推荐70个中成药供群众居家治疗使用，鼓励各地制定治疗新冠病毒感染症状的中药协定处方，允许相关医疗机构中药制剂在医疗机构间调剂使用，千方百计的扩大中医药的供给。

二是医疗的准备，迅速扩充中医救治的医疗资源，加强中医医院的发热门诊、急诊、肺病科、ICU等科室的建设，目前全国二级以上中医院都设置了发热门诊，扩容了ICU床位。开展医疗救治培训，加强了重症救治的力量，各中医医院还积极开展互联网诊疗，缓解接诊压力。同时，统筹使用设施设备和调配医护人员，提升医疗资源的利用效能。

三是在机制上，强化了重症救治方面的中西医结合机制，要求进一步建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”的中西医结合医疗救治模式，各地救治专家组也进一步充实中医专家的力量，进行重症、危重症的中西医结合救治巡诊指导。要求各医院在医疗救治中，要建立中西医结合、中西医协作机制，共同参与患者的诊疗决策。同时，发挥中医药在老年人和儿童医疗救治中的作用。