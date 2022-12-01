1302家妇幼保健机构建立中西医协作诊疗制度

据新华社北京11月30日电 11月30日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司联合发布关于妇幼健康领域中医药工作推进情况的通报。截至目前，共有1302家妇幼保健机构建立了中西医协作诊疗制度，共有1317家妇幼保健机构为住院期间的妇女儿童提供中医药服务。

为落实党中央关于促进中医药传承创新发展的决策部署，2021年4月国家卫生健康委与国家中医药局联合印发《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021—2025年）》，对“十四五”时期推进妇幼健康领域中医药工作作出全面部署。

通报从妇幼健康领域中医药工作全面换挡提速、妇幼中医药服务能力显著增强、中医药在妇幼健康服务中的作用日益凸显、妇幼中医药人才队伍迅速发展壮大和妇幼中医药服务“沉下去”“走出去”快速发展等5个方面，全面总结了各地在推动妇幼中医药各项工作中取得的积极进展。

根据通报，各地共将3081名妇幼保健机构中医药人才纳入各类中医药人才培养项目；在西学中专项中单列妇幼或设定一定比例，共计支持7023名西医妇产科和儿科临床医师学习中医。各地积极组织开展中药熏蒸、小儿推拿等中医适宜技术和中成药用药培训，累计培训达7.2万人次。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 12 版）