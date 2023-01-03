直播预告：关爱乳腺健康 守护美好生活

近年来，乳腺疾病的发病率呈逐年上升趋势，是威胁广大女性健康的主要疾病之一。常见的乳腺疾病包括乳房疼痛、乳腺肿瘤等，女性朋友们要警惕哪些乳腺不良反应？如何做到早发现、早诊断、早治疗？

1月5日15:00至16:00，“人民好医生”客户端邀请北京大学第一医院肿瘤化疗科主任医师吴世凯做客直播间，就乳腺疾病的预防和治疗等话题和网友进行分享，欢迎收看。

专家简介：

吴世凯，北京大学第一医院肿瘤内科主任，主任医师，教授，博导。

中国CDE新药审评专家，中国抗癌协会肿瘤心理专业委员会主任委员，中国医促会肿瘤内科学专业委员会副主任委员，中国医促会肿瘤姑息舒缓治疗学专委会副主任委员，中国老年学会肿瘤学会分子靶向治疗分委会主任委员，中国医师协会肿瘤内科专业委员会常委/秘书长，中国医促会乳腺专业委员会常务委员，中国抗癌协会科普专业委员会常务委员，中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专委会委员，中国抗癌协会化疗专业委员会委员，中华医学会北京分会肿瘤专业委员会副主委/秘书长，北京抗癌协会癌症姑息和康复专委会主任委员，北京肿瘤防治研究会会长，北京肿瘤防治研究会乳腺癌分委会主任委员，北京肿瘤防治研究肺癌分委会常务委员，中华医学会《肺癌诊治指南》专家组成员，中国版《成人癌症NCCN指南》执笔人，中华医学会《放射治疗疼痛全程管理指南》执笔人。

如何收看直播：

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