健康防护指引：如何降低儿童感染的风险？

疫情期间，儿童因抵抗力差，更应加强防护。如果儿童感染了新冠病毒会出现怎样的症状？发病至痊愈期间症状如何变化？如何进行居家护理？什么情况下需要及时就医？潍坊市卫生健康委为全市儿童家庭提供以下防护要点和就诊建议，并对全市医疗机构儿童健康咨询电话予以公布。让我们与您一起陪伴孩子安然度过这个特殊的年终岁尾，最大限度减少疫情给孩子们带来的影响。

如何降低儿童感染的风险？

最重要的是接种新冠病毒疫苗，适龄儿童如果没有禁忌症，一定要及时全程接种疫苗。但目前的新冠病毒疫苗暂时不能覆盖3岁以下儿童，建议与孩子共同居住者一定及时全程接种疫苗，从而间接地降低孩子被感染的风险。

建议家长和孩子养成良好的卫生习惯，包括戴口罩、勤洗手、不随地吐痰，咳嗽、喷嚏时用纸巾捂住口鼻等等。尽量不去人员密集、空气不流通的场所，保持安全的社交距离。此外，家长外出归来后，一定要洗手洗脸，换衣服，随身物品做好消毒。如果家长被感染，要与孩子进行隔离。

在日常生活中，家长要帮助孩子建立规律的作息，保证孩子充足的睡眠。合理膳食，加强营养，多喝水，同时加强锻炼。

儿童感染新冠会有哪些症状？和大人有什么区别？

儿童感染者几乎没有潜伏期，感染即发病。成人感染3天内发病，儿童多在1天内发病。

儿童感染初期症状是以发热为主，热型不定，但多数婴幼儿有高热表现。与成人感染初期咽干咽痛不同，儿童感染后尤其婴幼儿可能会因为体温迅速上升导致惊厥发生。

儿童感染新冠主要侵袭上呼吸道，高热并不等同于重症。儿童免疫系统发育不够完善，往往热度较高，但临床中多见于上呼吸道感染，极少出现肺部侵袭，所以临床称为“新冠病毒感染”而不是“新型冠状病毒肺炎”。

儿童热退伴有消化道症状。成人感染后症状主要集中在呼吸道，儿童除了呼吸道症状可能伴有呕吐、腹泻等胃肠道症状。

如何判断孩子需要马上去医院还是在家照护？

在家照护：如果孩子出现发烧等症状，最简单的区分方法就是，一定要看孩子的精神状态，如果孩子虽然有发烧等症状，但是精神挺好，特别是退烧以后能吃能喝能玩，这时候就没必要特别紧张，也不需要马上去医院就诊，可以在家继续观察、对症处理。

出现以下几种情况建议去医院：①3月龄内孩子发热；②3-24月龄孩子发热，经口服药物和物理降温等不能降至正常，持续24小时以上；③2岁以上孩子发热持续3天，出现精神差、恶心、呕吐等临床表现；④孩子出现呼吸急促或呼吸困难表现，伴有呻吟、鼻翼扇动或三凹征，间歇性呼吸暂停；⑤出现意识障碍，比如嗜睡、昏睡，或出现抽搐；⑥全身皮肤苍白，心率快，手足凉，口唇或者四肢发紫；拒食或喂养困难，有脱水表现，尿少或无尿；⑦有基础疾病儿童出现以上症状，建议尽快就医。出现急危重症情况请直接拨打120。

孩子感染新冠居家隔离期间应注意什么？

保持居室环境的清洁和通风，儿童和照顾者最好有单独的卧室和卫生间，不共用餐具和洗漱用具，对餐具进行沸水消毒。照顾者佩戴口罩进入患儿房间。接触患儿呕吐物、粪便和尿液时需戴好手套或及时清洗。

让孩子保持规律的作息、充足的睡眠，合理膳食、均衡营养、多吃水果蔬菜。冬季天气比较干燥，让孩子多喝水。

在饮食方面，家长给孩子准备的餐食宜清淡。原则是:优先保证碳水化合物摄入，适量摄入优质蛋白，营养丰富，少食多餐。除了婴儿喝奶以外，儿童19:30以后尽量不要吃过多食物，会增加孩子胃肠道的负担。

加强锻炼，加强亲子沟通。保持一个好心情，共同度过这个特殊阶段。对于精神状况良好、伴随症状较轻、没有明显不适、体温也不是很高的孩子可以暂时居家观察。但如果孩子状态很差，有意识的改变，食欲严重下降，出现恶心呕吐等症状，建议及时就医。