新冠病毒“老旧株”复出？专家讲述三个真相

近日，有传言称新冠病毒感染重症和死亡人数增多，是因为在我国北方流行的新冠病毒毒株不只奥密克戎，还有德尔塔甚至原始株等“老旧株”。

有的人依据“奥密克戎不侵袭肺部”判断，认为出现肺部感染就是“老旧株”造成的；还有传言猜测新冠病毒潜伏在我国没有变异，甚至错误引用中国疾控中心发现130多种变异分支的数据，把奥密克戎分支说成是德尔塔。

新冠“老旧株”复出了，这可能吗？针对上述传言，科技日报记者连线采访了相关专家，并总结出3个真相。

真相一：重症人群被重点监测，未发现“老旧株”

“通过进行全基因组测序，我国对国内流行毒株的监测从没有中断过。”病毒学专家、北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚告诉记者，全基因组测序技术能够对新冠病毒3万多个碱基一一测序，根据测序结果进行生物信息学分析，进而将不同的变异毒株划归到对应的亚型中。

“重症人群所感染的新冠毒株实际上是我们监测的重点对象。”童贻刚说，监测“聚焦”重症，如果是由“老旧株”感染引发的重症，更会被第一时间监测到。目前尚未监测到，则表示不是“老旧株”引发的重症。

为了第一时间掌握一些致病力强的流行株的动态，疾控部门大多会对引发重症的毒株进行取样测序。根据当前执行的《我国人群新冠病毒变异株监测工作方案》，每个省选三个城市，每个城市选一个哨点医院，每个哨点医院每周采集门诊急诊病例15例、重症10例和所有死亡病例的标本进行基因组测序和分析，并在一周内将测序数据上传至中国疾控中心。

“不仅仅是北京，整个国内都没有发现有德尔塔株和原始株。”童贻刚查阅了相关数据库，他告诉记者，中国疾控中心近一段时间监测到的上千份测序数据显示，没有德尔塔株和原始株。中国疾控中心病毒病所所长许文波也表示，我国近三个月以来已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入我国，一共有130多个奥密克戎的亚分支输入我国。可见，尽管亚分支多，但均为奥密克戎变异株，并未发现其他“老旧株”。

真相二：奥密克戎也可能引发重症

“目前没有哪个研究证实奥密克戎只感染上呼吸道或者不会引发重症。即便是流感病毒主要感染上呼吸道，但也会引发一部分人患上肺炎。”童贻刚说，目前临床情况表明奥密克戎的致病力比此前流行株减弱了。但从人们的认知上仍会感觉奥密克戎感染带来的情况比预想的严重得多，又是为什么呢？

童贻刚认为，最主要的原因是我国人口基数大，即便是很低的重症率和死亡率，其绝对数量也是很多的。

另一方面人们从微信等传播媒介上短时间内接受大量的局部信息，会将局部情况误以为是整体情况，进而感知上存在一部分的夸大。

此外，还有人对一些重症症状理解上的偏差也造成了夸大。国家卫生健康委医政司司长焦雅辉纠正人们对“白肺”的误解：“白肺”是比较严重的肺炎表现，白色影像区域面积会达到70%—80%，这样的患者占比非常低。不是肺部出现了炎症就叫“白肺”。

真相三：病毒变异株较量，有传播优势者胜

那么，有没有可能是原来的病毒株未被清除，又碰巧没有被检测到？或者奥密克戎正在变回致病力强的毒株？

“病毒的变异是没有方向的，在病毒复制过程中，随机出现了遗传密码的错配，进而引发了变异。”童贻刚说，但这个变异能不能保存下来，取决于它能不能给病毒带来传播优势，而这个优势就是进化的方向。童贻刚进一步解释道，试想，如果存在奥密克戎和德尔塔两个不同毒株在同一个地方同时流行，肯定是谁的传播能力快、感染能力强，谁就会取代另一个。这就好比下围棋，白方（奥密克戎）每次能走10个子，黑方（德尔塔或原始株）每次走1个子，用不了多久棋盘上必然只剩下白子。

传播优势带来的新冠病毒进化在全球范围内已经多次得到了证实。新冠病毒从原始株到阿尔法株再到德尔塔株，随后奥密克戎成为主流毒株，并出现了亚分支间的不断迭代，均是由于病毒株更具有快速传播和免疫逃逸的优势。

生物信息数据领域的一位专家援引相关数据表示：“从数据统计看，从3月下旬开始德尔塔株在全球范围内就基本上没有了。”（记者 张佳星）