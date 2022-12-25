凝聚众力  同心抗疫

“喂，小夏吗，我家老李不舒服……”12月21日，安徽省合肥市蜀山区西园街道光明社区网格长夏青接到居民李有涵老伴儿的电话。

“辖区有很多老人和其他困难群体，疫情对他们的影响很大。”夏青急忙往李有涵家赶。李有涵今年88岁，是光明社区的低保户，患有高血压等疾病，常年卧床。此刻，他正躺在床上，呼吸急促，老伴儿急得直掉眼泪。

夏青为李有涵进行抗原检测，结果显示阳性，急忙将李有涵送去医院。医生说病情不算严重，回家按时吃药、密切观察即可，夏青才放下心来。

夏青是活跃在合肥的志愿服务小分队成员。为保障药品等物资配送以及低保户、孕妇等困难群体的生活需求，自12月17日开始，合肥市动员全市力量，在社区、乡村建立志愿服务小分队。

“我家有富余的退烧药、感冒药，希望可以帮助更多的人。”12月22日，合肥市瑶海区和平盛世小区的志愿服务小分队队长黄开玲来到社区共享药箱捐赠了退烧药。

前不久，为解决居民短期内用药难的问题，在志愿服务小分队的倡议下，社区设置了共享药箱。居民们积极响应，主动将家中富余的退烧药、感冒药等药品放到共享药箱里，方便有用药需求的人。有需求的居民在小区业主群里发布药品名称，志愿服务小分队就会根据清单送药上门。

据了解，目前合肥已在560个社区、1160个村建立1720支志愿服务小分队，组织发动各类服务力量超过1万人，成员包括村（社区）工作者、志愿者、家庭医生、快递员、外卖骑手等，全力解决群众用药难题。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 04 版）