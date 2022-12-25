守望相助  众志成城

“我家还有两盒退烧药，可以分给有需要的邻居……”不久前，为统计小区居民用药需求、备药情况，辽宁省沈阳市沈河区南塔街道溪林社区搭建了邻居互帮互助小程序，居民张女士第一时间清点家中药品信息，在小程序上进行了登记。

面对疫情防控新形势，沈阳市各地区、各部门积极行动，市民群众自发参与，汇聚起抗击疫情的一股股暖流。

因为在回家路上看到药店的药品没人送，沈阳市民崔荣仁现场注册账号成为一名骑手，白天工作，晚上送药。“我做骑手不是为了赚钱，所以只接送药的单子，想着赶快把药品送给生病的人，让他们快点好起来。”崔荣仁说，3天时间，他一共送了20多单。

为满足“一老一小”等重点人群的药物需求，沈阳市铁西区建立保障药品供应24小时工作专班，为70岁以上老人、12岁以下儿童、发烧38摄氏度以上人群开设购药绿色通道。“手里有药，心里踏实多了！”铁西区的耿女士在楼下药房买到了退烧药，“社区专门打电话询问我和老伴的身体情况，说帮我们备了药，没想到第二天就拿到了！”

这几天，沈阳市和平区城中花园社区家庭医生邢宇佳的电话成了热线。“有的患者对药品不熟悉，怕用错药；还有一些居民出现了焦虑情绪……”邢宇佳每天接到几十通咨询电话，嗓音已有些嘶哑。和平区向全区102个社区、10个村公布家庭医生团队电话，每个社区配备1名白班家庭医生和1名24小时在线医疗管家，不间断向居民提供医学咨询等服务。大东区也开设了24小时咨询电话和微信咨询群，由家庭医生对轻症患者进行居家健康指导。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 04 版）