海南屯昌：强化南药资源培育力度

近日，在海南省屯昌县海香园沉香种植基地，坡心镇高坡村村民陈升海和工友们正忙着给沉香地除草。一垄垄沉香树苗长势喜人，栽种较早的沉香树已有一人多高。为了照顾家庭，陈升海选择了就近到种植基地务工，主要负责除草、施肥等工作，月收入达3000多元。

“沉香资源是绿色银行。”海南海香园投资有限公司种植基地管理人员孟松元说。今年8月，由海南省林业局设立的屯昌沉香省级林木种质资源库在该园区揭牌，这是海南省首个沉香省级林木种质资源库。“现在公司不仅自己种沉香，还提供种苗和技术支持，发动广大农户种植。”孟松元说。

地处海南中北部的屯昌县，沉香种植历史悠久。早在20世纪50年代末，位于屯昌县乌坡镇的乌坡药材试验站就已着手培育沉香等南药资源，种植面积一度达到5200多亩，是当时国内唯一的南药种植基地。从20世纪80年代开始，屯昌因地制宜，推进沉香树等珍稀乡土树种规模化种植。今年以来，屯昌锚定产业“风口”，强化科技支撑，加强产学研用结合，以沉香产业为主导，“链”上大健康产业，推动沉香产业高质量发展。

屯昌县制定了《沉香产业高质量发展规划（2023—2030年）》，明确了“十四五”期间全县沉香产业发展的方向和工作任务，对未来3年全县种植任务（2.5万亩）进行了安排。

为加快推进以沉香为龙头的南药大健康产业布局，发动苗圃企业开展良种培育，鼓励农户开展沉香种植，屯昌还采取多项扶持举措支持沉香产业发展，现已制定了《沉香种植补贴工作实施方案》和《屯昌县沉香种苗培育基地和种植示范基地补助实施方案》。据了解，农户种植2亩以上及农民（专业）互助合作社种植10亩以上，每亩可享受500元补贴。新建沉香种苗培育基地每亩补助2000元，最高补助15万元；改造沉香种苗培育基地每亩补助1000元，每个基地最高补助10万元。沉香种植示范基地每亩补助800元，每个基地最高补助10万元。

产业发展势头起来了，林农增收致富的信心也足了。坡心镇海株村村民林朝坤2013年在自家林地里零零散散种了不少沉香树，看到这些年村民们种植别的果树每年都有收益时，老林曾一度感到后悔。“去年镇上大力发展沉香种植，我感觉自己的沉香树开始值钱了。这次我又一次性种了1800株，种植数达到了20多亩、近3000株。”令老林高兴的不仅是种植沉香有补贴，镇里还专门组织外出参观学习和培训，让像他一样的“门外汉”真正了解到更多的沉香知识，成为沉香种植的行家里手。

屯昌县委书记凌云表示，将从顶层政策设计、示范基地建设、重点项目、品牌打造4个方面着手，推动沉香产业多元化发展，把屯昌打造成“小而精、小而美”的幸福“香”城。