探索绿色消费新模式 以绿色转型助力高质量发展

人民网北京12月23日电 绿色消费方式正在逐渐成为越来越多消费者的自主选择，成为消费新趋势，而促进绿色发展也是推动经济高质量发展的内在要求。12月23日，在人民网主办的“2022国民消费大会”上，不同行业的代表以“促绿色消费，助高质量发展”为主题，就如何抓住“绿色”新机遇，抢占“绿色”新赛道相关话题进行了分享与交流。

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，也是居民消费的重要消费品，其中新能源汽车作为汽车产业绿色转型的重要抓手，近年来也取得了重要的成绩。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，“碳达峰”“碳中和”是接下来各行业都要面临的共同任务，汽车的电动化也是促进节能减排的重要举措。为更好促进新能源汽车发展，近年来，在研发、投资管理、生产准入等多项利好政策推动下，我国新能源汽车产销增速超预期发展，越来越多的消费者正在逐渐认可新能源汽车产品。在未来，新年能源汽车发展重点需从生产端向使用端进行转型，进一步拓展新能源汽车在公交、出租、物流等公共领域方面的应用，加强智能网联、供应链、车载操作系统自主创新能力，普及充电设施，构建汽车产业高质量发展的产业生态圈。

北汽新能源旗下极狐汽车常务副总经理刘洋作为新能源汽车企业代表，分享了北汽新能源在绿色消费方面开展的探索。他认为，绿色消费在倡导居民注重生活方便性的同时，也追求对环境的保护。对汽车消费者而言，绿色出行、低碳生活不仅仅是公益话题，更是事关每个人生活质量的选择题。北汽新能源作为汽车行业低碳减排的代表之一，从生产技术、生产管理等方面着手，积极倡导绿色出行观念，为消费者提供高品质产品。未来，北汽新能源将聚焦可持续发展的重要方向，将高品质产品服务贯穿产品生命全周期。

近年来，越来越多的餐饮品牌也开始探索绿色消费转型，金拱门（中国）有限公司首席执行官张家茵提出，随着新消费浪潮的到来，消费者不仅关注产品价值，更关注服务体验、品牌文化理念，这也是麦当劳在新消费趋势中加速发展的起点。麦当劳针对消费者个性化便利需求，开展了消费新模式的系列探索，并融入绿色餐厅、绿色包装、绿色回收和绿色供应链的可持续发展方式。从餐厅建设和运营入手，希望为消费者提供安心、舒适的“绿色餐厅”体验，并推出无吸管杯盖、纸制包装袋、邀请顾客体验“重塑好物”产品等活动。未来，麦当劳将进一步推广绿色消费理念，以“绿色增长引擎”驱动业务的可持续增长。

“乳业在促进绿色消费，助力高质量发展中承担着重要的角色。”蒙牛集团副总裁魏薇说，近年来，蒙牛一直支持“三减三健”全民健康专项行动，持续加大营养健康研发投入，倡导合理膳食消费，推广健康生活方式。此外，蒙牛也在践行绿色发展战略，控制碳排放总量、强度等多个指标，积极开展社会化牧场碳盘查模型试点工作，探索了一套独有的乳业ESG（环境、社会和公司治理）管理模式，希望用绿色环保的乳制品，实现乳业可持续发展，共同守护环境健康。