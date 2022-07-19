近期10余家企业入驻“人民投诉” 助力维护消费者合法权益

人民网北京7月19日电 （记者崔元苑）共促消费公平，共建放心消费。近期，苏宁易购、双汇、百草味、理想汽车、途虎养车、Keep、斗鱼等10余家企业入驻人民网“人民投诉”平台，涵盖电商、食品、汽车、游戏、生活、学术服务等多个热点消费领域。

入驻企业直面问题，与投诉用户积极联系沟通，快速达成协商结果，得到了越来越多消费者的点赞认可。对此，双汇方面表示，“消费者的安全与健康高于一切，双汇积极接受广大消费者、政府、媒体等社会各界的日常监督。”苏宁易购承诺，作为零售服务商，消费者体验永远是评价服务的唯一标准。伴随消费迭代升级，苏宁易购将持续强化用户导向，聚焦消费者权益，不断优化场景体验、提升商品丰富度，升级消费者全流程购物体验。

今年以来，“人民投诉”平台从优化投诉通道、建立多维评价、创新联动策划等多个方面着手，不断扩大平台的权威性和影响力，新增小米、快手、特斯拉、海底捞等数十家行业龙头企业入驻。2021年以来，“人民投诉”共处理投诉近4万件，累计助力网友挽回经济损失1千余万元，充分展现了媒体融合发展背景下党网党媒积极履行社会责任，助力高质量消费维权的实践和成效。

人民网“人民投诉”欢迎更多企业/机构主动入驻，让我们一起行动，维护消费者合法权益，共建和谐消费环境。