张燕生：激发内需潜力 加快消费提质升级

人民网北京12月23日电 12月23日，由人民网主办的“2022国民消费大会”在北京举办。中国国际经济交流中心首席研究员、国家发展改革委学术委员会原秘书长张燕生在会上提到，要全面促进消费，加快消费提质升级，构建全国统一大市场，有效挖掘内需潜力，为中国式现代化发展提供坚实基础。

中国国际经济交流中心首席研究员、国家发展改革委学术委员会原秘书长张燕生在大会上发言。

会上，张燕生对党的二十大报告中有关扩大内需的政策进行了解读。他提出，要全面促进消费，加快消费提质升级。其中不仅要提高吃穿等基本消费品质，推动增加高品质基本消费供给，还要促进居住消费发展，加强房地产市场预期引导，支持居民合理自住需求，完善住房保障等基础性制度和支持政策。扩大文化和旅游消费，增加养老、育幼、服务消费，提供多层次的医疗健康服务。加快培养新型消费，支持线上线下商品消费融合发展，促进共享经济等消费新业态的发展，积极发展绿色低碳消费市场，大力发展节能低碳建筑，完善绿色采购制度。

“实施扩大内需战略，要从消费的方方面面着手。”张燕生认为，要充分发挥国内超大规模市场优势，增强国内大循环的内生动力，有效挖掘内需潜力，构建全国统一大市场，畅通国内大循环，以消费增长拉动中国式现代化建设，促进高质量发展。