孕妇感冒了，试试这些自然疗法

春季天气变化大，外出游玩时一不小心就可能感冒。普通人感冒了吃点感冒药就可以了，那么孕妇感冒了，担心吃药影响胎儿健康该怎么办？

广东省妇幼保健院中医科副主任中医师何田田说，一般普通感冒咳嗽只要多喝水、多休息，避风寒，清淡饮食，是能够自愈的，而如果症状严重，影响孕妇日常生活或者病情发展趋势控制不好，建议及时到医院就诊，如需要用药，医生会辨证使用适合孕妇的药物或特色疗法。中医特色疗法包括穴位贴敷、耳穴压豆、耳尖放血等。

另外，感冒初起及咳嗽轻症，也可以通过食疗缓解症状，特别介绍几款孕妇食疗方。

桑菊饮

功效：清热解表。适用于孕妇风热感冒，症见咽痛，舌红，鼻塞，鼻涕黄，咳嗽痰黄者。

做法：桑叶10g,菊花10g，加水适量煮10-15分钟，当茶饮。

葱白红糖生姜饮

功效：祛风散寒。适用于孕妇风寒感冒，症见怕风怕冷，头痛身痛，鼻塞，流清涕者。

做法：大葱2根，洗净取头部葱白部分，切段，生姜15克洗净切片，加水约500毫升共煎水沸后加红糖20克，煮10分钟即可，当茶饮，连服2-3天。

金桔雪梨饮

功效：润肺化痰，清热止咳。适用于阴虚体质的孕妇，症见口干咽干，干咳或有痰难咳者。

做法：雪梨1个，川贝6克，金桔10个，雪梨洗净切块，金桔洗净十字切开，加水适量，隔水炖1小时，分2次温服，连服2-3天。

陈皮茯苓粥

功效：健脾祛湿，化痰止咳。适用于脾虚痰湿体质的孕妇，症见咳嗽胸闷，痰白质稀，食欲不振者。

做法：陈皮10克，茯苓10克加水煮，去渣取汁，与生姜10克，粳米100克同煮为粥。

沙参麦冬汤

功效：滋阴润燥。适用于风燥咳嗽，症见秋冬季节咽干咽痒，鼻干，口干，咳嗽少痰者。

做法：沙参15克，麦冬15克，瘦肉100克，蜜枣两颗，放入炖盅隔水炖1小时，温服。

注意事项：妊娠期糖尿病者不加红糖或蜜枣。食疗方一般连服2-3天，如症状无改善应及时就医。