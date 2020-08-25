你家常备的小药箱，是不是缺这几个中药？

(广东省中医院芳村医院消化科主任 陈 延)现在几乎每个家庭都会备有一个小药箱，以备不时之需。但多以见效奇快的西药，比如能迅速止痛的药、能马上降温的退烧药等为主，其实，我们家里也可以常备一些中草药，它们调理身体、解决一些小问题的能力并不比西药逊色。

生姜 生姜味辛性温，有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的功效。比如家里人淋雨受凉了，喷嚏连连的，这时我们完全可以不用给他服什么治感冒的西药，切几片生姜，加点红糖煮水给他喝，保管他马上就生龙活虎的。

俗话说：“上床萝卜下床姜”，生姜有很好的醒脾(使脾胃苏醒)的作用，所以对于早上起来胃口不太好的人，起床后喝些淡姜水，能促进胃肠运动，增加食欲。生姜还有止呕的能力。大多数的呕吐，尤其是妊娠呕吐，一杯生姜汁(或煮姜水)，就能让人“缓过来”，既有效，又安全。

不过，生姜较温，平时阴虚内热体质的人不宜使用。

陈皮 陈皮味辛、苦，性温，有理气、祛湿、化痰的作用，可用于治疗脾胃气滞引起的胃痛、胃胀、嗳气、恶心、呕吐等。老是咳嗽，痰液稀白稀白的，用陈皮泡水喝也是很有化痰止咳作用的。

老年人年老体衰，脾胃功能本身已经偏弱，如果出现胃脘及腹部胀满，进行各项检查如胃镜、肠镜也并无发现明显异常的，也可以煮点陈皮姜枣汤，做法是：陈皮10克、生姜30克，剁成碎末，大枣5~10枚。一起入锅，加水500毫升，煮沸后改文火，再煎3~5分钟即可。趁热饮用最佳，可稍加红糖以调味。

山药 山药味甘性平，有益气养阴、补脾肺肾的作用。小孩子脾胃虚弱，老是没胃口吃饭，而且还时不时腹泻，平时多让他吃点山药就最好不过了。

山药长于养阴，对于更年期妇女以脾肾阴虚为主者，服用后可以缓解潮热、心慌等症状。山药对老人家肺气虚引起的慢性咳嗽、气促，肾气虚引起的腰酸腿软，夜尿较频等都有一定的作用。山药的特点是药性平和，可作为食品长期食用(煲汤、煮粥味道都很不错)。

对于病后身体虚弱，需长期营养调补的人来说，山药更是“质优价廉”的补品。

金银花 金银花味甘，性寒，有很好的清热解毒的功效。金银花和菊花的性味有点相似，但它有更好的解毒作用。咽喉肿痛、热毒泻痢用金银花煎水代茶喝，不消一日，症状就会有很大的改善。

盛夏，孩子一身的热痱很是可怜，用金银花煎成浓浓的药水，在那些长痱子的地方反复擦洗，一天以后，就可以看到痱子沉了下去了。除了痱子，对其它的痈、疮、疖肿等，金银花水一样有效。

菊花 菊花，味辛、甘、苦，性微寒，有疏风清热、解毒、明目的功效。菊花主要清的是肝火，中医认为，肝开窍于目，因此，菊花对于肝火引起的眼睛方面的问题疗效尤为突出，比如眼睛出现疲劳或者干涩症状时，拿个杯子放些菊花、决明子、枸杞等明目的东西，用四五十摄氏度的热水冲泡，用升起来的蒸汽熏眼睛，能够缓解眼疲劳和眼干的症状。