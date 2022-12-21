多措并举保证医疗机构平稳运行

近来，随着疫情形势的变化，人们的就医用药需求迅速增加。其中，不仅发热门诊，非新冠治疗需求也出现较快增加。与此同时，随着规定时限内核酸检测等硬性限制的取消，医疗机构不得不面对更高的感染风险和防控压力。

一方面，医院本身就是重症等脆弱人群集中的地方，一旦发生感染蔓延，势必产生更高的重症等风险，威胁这些脆弱人群的身体健康和生命安全。另一方面，医护人员本身作为正常诊疗秩序的重要组成部分，一旦发生感染，势必造成人员减损，让正常诊疗服务秩序承压。

在疫情防控的特殊时期，便利可及的医疗服务以及稳定的诊疗秩序，与充足的药物供应一样，不仅是确保人们身体健康和生命安全的必要条件，而且是人们安全感和秩序感的主要来源之一，同时也是振奋全社会抗疫信心、平稳度过疫情流行高峰的重要保障。“新十条”出台以来，国务院联防联控机制先后发布多项政策，强调医疗机构不停诊，服务不停摆，并提出当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医需求。

面对骤增的压力，正如国务院联防联控机制有关专家所指出的，各级医疗机构要不断优化流程、扩容资源、增加力量。据报道，继苏州后，不少地方跟进将核酸亭“变身”为临时发热门诊，极大缓解了发热患者就诊问题。随着各地对定点医院、亚定点医院的改造完成，更多重症医疗资源也将得到释放。

疫情防控新阶段，实现“防重症、降死亡”的防控目标，意味着要将医疗和相关社会资源集中用于老人及脆弱人群的照护和重症患者救治。在此情况下，推动分级治疗，构建合理的就医秩序必要且紧迫。基层医疗机构要未雨绸缪，做好药物等物资储备，畅通转诊流程。

进一步释放医疗服务供给，还需加快推进互联网医疗服务。一些医疗机构已提供24小时线上咨询用药指导以及分时段预约诊疗服务，并保持良好的医患沟通。由此，群众就医用药需求得以确保，医院负担也在一定程度上得到减轻。

当医院作为疫情防控新形势的重要防线而承压大增，各级医疗机构更要加强相关管理，尽可能降低医务人员的感染风险，保障他们的安全，相关部门和机构也应当提供应有的保障及服务，免除他们的后顾之忧。