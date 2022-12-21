各城市陆续启动九价HPV疫苗“扩龄”接种 接种过二价、四价者还能打吗

根据我国的人群数据来看，HPV52、58导致宫颈癌和宫颈病变的占比高于全球水平。而且我国人群感染年龄高峰呈“双峰”的分布趋势，17—24岁和40—44岁两个高峰都不容忽视。

“我今年30岁，一直计划接种HPV疫苗，得知九价HPV疫苗扩龄到9—45岁的信息后，就一直盼着能接种这个疫苗。”近日，天津市的张女士成为九价HPV疫苗“扩龄”后天津的首批接种者之一。

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是威胁女性健康的主要“杀手”。近年来，国家高度重视妇女群体的宫颈癌综合防治相关工作，其中HPV疫苗作为一级的预防手段，也是消除宫颈癌第一道重要防线。

自今年九价HPV疫苗获得我国国家药品监督管理局批准，适用人群从16—26岁女性扩大为9—45岁女性，目前全国多地都开展了“扩龄”后的接种工作。九价HPV疫苗可以预防约92%的宫颈癌，因此此次九价HPV疫苗“扩龄”对广大中国女性、特别是成年女性绝对是利好消息。

九价HPV疫苗“扩龄”惠及更多女性

目前研究发现HPV病毒有200多种型别，不同的型别致病类型不同，一般HPV包括高危型HPV和低危型HPV，高危型HPV包括常见的16、18、31、33、39、45、52、58等型别。

“99.7%的宫颈癌都是由高危型HPV持续感染引起的，除了宫颈癌以外，比如阴道癌、肛门癌、口咽部的癌及其癌前病变也由高危型HPV持续感染所引起，因此我们要关注高危型HPV的持续感染。”天津医科大学总医院妇产科主任医师范爱萍强调。

“针对HPV常见的型别，全球数据显示，70%以上的宫颈癌大多数都由HPV16、18引起。”天津市疾病预防控制中心免疫规划所主任医师陈伟表示，根据我国的人群数据来看，HPV52、58导致宫颈癌和宫颈病变的占比高于全球水平。而且我国人群感染年龄高峰呈“双峰”的分布趋势，与美国的单峰感染有所不同，17—24岁和40—44岁两个高峰都不容忽视。

“九价HPV疫苗于2018年4月在我国上市，上市时我国国家药品监督管理局批准的适用年龄为16—26岁。”陈伟说，这也意味着，超过26岁的女性就只能选择四价或者二价的HPV疫苗。我国疫苗适用年龄的批准需要有严格的研究数据支撑。此前，九价HPV疫苗一直都没有完成中国的临床研究。但在2018年，世界卫生组织提出全球消除宫颈癌的目标，基于疫苗可及性，同时推荐3种HPV疫苗临床应用。彼时，业界对九价HPV疫苗的呼声也很高。于是，国家药品监督管理局根据东亚人群的数据有条件批准其上市。对此，国家药品监督管理局官网发文曾明确指出：九价HPV疫苗上市是按临床急需药品采用境外临床数据直接用于中国注册。现在，中国的临床研究数据发现，9—15岁、27—45岁女性的免疫原性与16—26岁人群一致。也就是说，九价HPV疫苗对其有相同的保护效果。因此，可以把适用年龄扩充到9—45岁。而此次九价HPV疫苗“扩龄”可以让更多年龄层的女性通过接种覆盖最多HPV型别的疫苗从而获益，可以更有效、更大范围地降低宫颈癌以及HPV病毒所造成的相关生殖器疾病的发生风险。

接种HPV疫苗和宫颈癌筛查不可或缺

目前，已经有不少女性接种过二价或者四价HPV疫苗，此次九价HPV疫苗“扩龄”也让她们羡慕不已。对此，范爱萍表示：“在九价HPV疫苗的说明书上明确写着，完成接种四价HPV疫苗三次全程接种后，间隔12个月也就是一年，可以再次接种九价HPV疫苗。不过目前还没有数据明确接种完二价HPV疫苗是否可以再次接种九价HPV疫苗。”

“对于年龄已经接近45岁的‘临界’女性，接种九价HPV疫苗也是非常安全的。”范爱萍表示，不仅如此，目前九价HPV疫苗已经上市8年，真实世界研究显示，目前其保护效力非常高，而且继续累计的数据也证明，其保护效力和免疫原性都在很高的水平。

2020年世界卫生大会通过了世界卫生组织制定的《加速消除宫颈癌全球战略》，中国作为世卫组织成员携手193个世卫组织国家共同支持该战略的实施。

“随着九价HPV疫苗的‘扩龄’以及疫苗供应量的稳定增长，疫苗的可及性、人群的疫苗覆盖率也会不断提高，可以进一步改善我国广大适龄女性的健康状况。”陈伟提醒，疫苗的保护率从来做不到100%，接种HPV疫苗也不能够预防所有的HPV感染，所以在疫苗接种后，适龄人群还要进行定期的宫颈癌筛查，相关患者也要进行科学的治疗，这样才能够达到预防宫颈癌最佳的保护效果。