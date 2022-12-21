做好涉疫药品和医疗用品稳价保质工作

本报北京12月20日电 （记者孔德晨）20日，国家市场监督管理总局召开涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会。市场监管总局有关负责人介绍，近两周，全国市场监管部门重点查处“在成本未明显增加的情况下大幅提高销售价格”等四类哄抬价格违法行为，共立案307起，结案92起，处罚金额258.1万元。

严厉打击涉疫药品和医疗用品乱涨价问题，是今后一段时期全国价格监管和反不正当竞争条线的首要任务。市场监管总局副局长田世宏介绍，近两周，市场监管总局组织全国市场监管系统始终保持强监管的高压态势，深入开展专项执法检查。在全国范围内查处一批涉疫药品和医疗用品哄抬价格等违法典型案例，第一时间组织查处哄抬连花清瘟价格行为，12起案件已交地方市场监管部门立案。

谈及受关注的解热镇痛类等药物情况，国家药监局副局长黄果介绍，据统计，全国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号约9000多个。关于布洛芬、对乙酰氨基酚，根据2021年企业年度报告数据，布洛芬的有效文号共446个，其中2021年在产104个；对乙酰氨基酚的有效文号共986个，其中2021年在产111个。在有关部门协调支持下，目前，这两个品种的在产制剂企业都在逐步释放产能。

黄果表示，为加强疫情防控药品质量安全监管，保障药品安全形势总体稳定，国家药监局已依法依规启动应急审批程序，截至目前，国家药监局已附条件批准新冠病毒疫苗5个，另有8个新冠病毒疫苗经有关部门论证同意后纳入紧急使用；批准治疗药物11个、各类检测试剂128个。

围绕维护涉疫药品和医疗用品网络交易秩序、防范和制止网络交易不当行为，市场监管总局网监司司长庞锦介绍，近日市场监管总局发布了关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，严格落实平台内经营者管理责任、涉疫药品和医疗用品稳价保质责任、化解网络消费纠纷责任，确保依法合规经营。“针对近日舆情反映的电商平台高价销售涉疫药品等情况，市场监管部门对相关平台网络销售涉疫药品和医疗用品的价格违法、假冒伪劣、虚假宣传、无证经营等开展风险监测，已形成监测信息378条，分发至属地监管部门核实并依法查处。”庞锦说。

会上还通报了第二批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例，包括5个价格违法案件、2个广告违法案件、3个生产经营不合格口罩案件。