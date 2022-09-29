全国50%二级以上公立医院开展预约诊疗服务

新华社北京9月28日电（记者董瑞丰、顾天成）截至目前，全国50%二级以上公立医院已开展预约诊疗服务，超过4800家医院提供精准分时段预约诊疗。

28日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来我国医疗机构加强能力建设取得的积极进展和成效。这是记者在会上了解到的。

“近年来，我们在全国推广预约诊疗、多学科诊疗、临床路径管理、优质护理服务、日间手术、分娩镇痛等一系列改善医疗服务的举措。”国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉说。

公立医院是我国医疗服务体系的主体。十年来，我国推进公立医院综合改革和高质量发展，加快优质医疗资源扩容和区域医疗均衡布局，构建有序的就医和诊疗新格局。

焦雅辉介绍，在提升急诊急救能力方面，卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设已超过1.4万个，在挽救患者生命方面发挥了重要作用。

在缓解“手术难”问题方面，全国接近60%的三级公立医院、36%的二级公立医院已开展日间手术，日间手术国家一级推荐目录超700项。通过推广患者当天即可出院的日间手术模式，有效缓解了“手术难”问题。