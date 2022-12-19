居家隔离期间垃圾如何处理？家有中央空调怎么办？专家解读

近期，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组陆续发布《新冠重点人群健康服务工作方案》《新冠病毒感染者居家治疗指南》等。居家隔离需要具备哪些条件？隔离期间有什么需要注意的事项？记者采访到国家卫生健康委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩，面向公众进行讲解。

居家隔离需要哪些条件？

吴浩表示，要根据阳性感染者的实际情况，按需分类分级救治。具体来说，阳性感染者可以分为无症状感染者、轻型患者、重型患者和危重型患者。“一般患者可在家观察治疗，把有限的医疗资源留给重症高风险人群。”吴浩说。

阳性感染者不同情况分类

那么，阳性感染者居家隔离需要具备什么条件？吴浩表示，要从两个方面对展开评估。一方面是阳性感染者无症状或无呼吸困难、静息和活动后指脉氧饱和度≥95%，无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全等其他基础疾病需要住院治疗的情形，有自主生活能力，可以自主行走。如生活不能自理，至少有一名可以照顾感染者的成年家庭成员。无严重精神疾患；另一方面是在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家庭相对独立的房间居住，有条件尽可能使用单独卫生间或做好消毒。

日常垃圾如何处理？

吴浩建议，感染者隔离期间要留在自己的房间里，并关上门，避免与其他同住人有面对面接触。如果需要在其他同住人在场的情况下离开房间，必需正确佩戴N95/KN95口罩。其他同住人不应进入感染者的房间。避免与其他同住人共同进餐和共享任何私人物品 ，包括毛巾、餐具、水杯、漱口瓶及牙膏等。

“可在隔离房间门口放一把椅子，将物品放到椅子上，送物品人员离开后，感染者佩戴N95/KN95口罩，开门取物品，避免面对面接触。”吴浩说。

就网友普遍关心的垃圾处理问题，吴浩建议，先垃圾分类，将垃圾袋扎好，最好用双层袋，避免泄漏，喷洒消毒剂后，交由同住人协助处置。同住人在处理垃圾时，须佩戴N95/KN95口罩及乳胶手套，对外包装消毒后将垃圾放置在指定地点，事后做好手消毒。

家有中央空调怎么办？

吴浩建议，厨房使用抽油烟机、排风扇时，应全程保持开窗自然通风；卫生间内加强开窗通风，保持空气流动；无自然通风条件，需开启排气设备进行通风换气；室内开窗通风，原则上每天2～3次，每次至少30分钟，可根据气候条件延长开窗时间，通风时要注意做好保暖。

“中央空调要关闭回风，新风全部取自室外，按照全新风模式运行。”吴浩说。

“此外，还要做好下水阻断。”吴浩表示，坐便器要及时补水，每天注水2次以上，每次不少于350ml；淋浴排水地漏或卫生间地漏保证水封，可以将地漏注上水进行封堵，如使用塑料袋灌水扎紧，放在地漏上封堵，使用时打开。除淋浴排水外，其他地漏均应封堵。坐便器冲水时，先盖马桶盖，再冲水。