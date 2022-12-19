多地药企马力全开 药品流转加快——最大限度满足群众用药需求

连日来，各地新冠病毒感染后治疗药物的需求明显增长。国务院联防联控机制日前召开新闻发布会表示，当前，新冠肺炎疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。

记者在多地采访发现，不少药企迅速稳产达产，扩能扩产，加大重点药物市场供给，从源头上努力缓解群众买药难问题。

在辽宁方大集团东北制药生产车间，外包装生产线上，身着白色工装的工作人员快速将从自动化生产线下来的对乙酰氨基酚片等进行分装、成箱、入库。目前这里所有员工倒班、延时工作，日夜连续生产，日产量达平时的两倍。

在河北东风药业有限公司，各条生产线满负荷运转，主要生产布洛芬、复方氨酚那敏颗粒等药品。其中，布洛芬日产能力达到150万片，可满足30万人的日用量。

近日，不少沈阳市民发现，东北制药旗下东北大药房出售的退烧药“扑热息痛”，每人限购2板，每板售价2元。东北制药表示，企业正加班加点生产对乙酰氨基酚片等治疗发烧感冒的药品。

沈阳市工业和信息化局医药处处长于海鹏介绍，东北制药药品种类多，退烧、止咳、抗生素药品达19种，其中，生产复方氨酚烷胺片、扑热息痛片、维生素C片等药品的多条生产线已是昼夜运转；含有解热镇痛及抗病毒成分的复方氨酚烷胺片产量一再提升；市民急需的扑热息痛片，每天生产22小时，日产能已经达到平时的两倍。清宫药业用于退烧、清瘟的相关中成药，日产能已达12万丸；东陵药业用于治疗咳、痰、喘的药物，日产能已达240万粒。

沈阳市发展改革委一级调研员刘耀国介绍，沈阳市共有药品生产企业12家，生产对乙酰氨基酚片、四黄清心丸等抗病毒、抗生素、退烧、止咳等“两抗一退一止”药品40个品种。连日来，各药品生产企业开足马力生产。

在河北省安国市药都制药集团股份有限公司车间内，经过十多道工序后，一盒盒感冒清热颗粒被运往全国各地。公司总经理李龙表示，感冒清热颗粒被列入北京市《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》后，订单增加了20%。公司在增加原料储备的同时，重新安排生产班组，实行工人“三班倒”，确保24小时不间断生产。

位于河北省衡水市冀州区的葵花药业集团(冀州)有限公司实施闭环生产管理，抓紧生产感冒清热颗粒、小儿感冒颗粒等解热镇痛类药品。公司总经理龙陵说：“在政府部门的大力帮扶下，现在每一个车间都马力全开、加班加点，全力以赴保障相关药品生产，最大限度满足全国各地群众的用药需求。”

为保证药品能顺畅进入市场、到达百姓手中，一些地方采取多种措施，加快药品流转速度；优化销售方式，努力缓解群众买药难问题。

记者从北京市药监局获悉，北京市药监局、北京市市场执法总队日前向华润医药商业集团有限公司北京大区、国药集团药业股份有限公司等北京地区5家大型药品批发企业派出联合工作组，24小时驻守企业，帮助企业优化药品进出库工作流程，最大限度加快流转速度；对接各区相关部门，协调区级药品流通企业上门取药，全力缩短物流时间，加快药品从批发企业配送到医院和零售药店的速度，努力缓解当前防疫药品紧缺局面。

华润医药商业集团有限公司北京大区副总经理黄丹介绍，根据北京市疫情防控政策的调整，参考《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，华润医药商业集团自11月末开始广拓渠道，采购相关药械物资，已配备抗疫物资300余品规，其中解热镇痛、清热解毒的15类物资配备60余品规。

京东健康公关经理孙鹏介绍，针对北京疫情防控新形势下的市场需求，京东健康近日与中国非处方药物协会一起，联合30多家知名药企，从源头保障正品好药平价供应。

河北东风药业公司专门开设对外销售窗口，向本地群众平价、限量销售布洛芬、复方氨酚那敏颗粒等药品。

山西省工信厅会同山西省药品监督管理局，引导协调国药山西等生产经营企业，联合美团、京东、饿了么等平台，18日开始在太原市开展防疫医疗物资电商销售活动，以缓解太原市民购买抗原检测试剂、N95口罩等物资的紧张局面。（记者王昆、于也童、倪元锦、王飞航）