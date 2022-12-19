新华时评：因时因势优化抗疫措施，始终掌握抗疫主动

刚刚闭幕的中央经济工作会议要求，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。

近三年来，我国因时因势决策、科学精准防控，始终掌握抗疫主动。面对当前的新形势新任务，就是要认真贯彻落实党中央部署，优化调整疫情防控政策，加强统筹衔接，有序组织实施，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

针对现今新冠病毒变异株致病力明显减弱的特点，我国近期又进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，不断提高防控科学精准水平。因时因势优化疫情防控措施，是我国疫情防控的一条重要经验。当前，新增感染者处于快速增长期，新一波疫情高峰来临，当务之急是保障好群众的就医用药，把工作重心从防控感染转到医疗救治上来。要充分发挥举国体制优势，扩容医疗资源，加快设置发热门诊，尽量满足群众就医需求；综合施策加紧生产、供应抗疫药品和检测试剂，提高药物可及性；综合运用线上线下等多种手段，加强对脆弱群体的保护，提升接诊治疗能力，为他们筑起安全屏障。

因时因势决策，细化致微落实，才能用最小的代价实现最大的防控效果。聚焦群众的难题与需求，不断提升科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，我们一定会取得抗击疫情的全面胜利。