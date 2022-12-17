新华述评：成果来之不易 启示弥足珍贵——三年抗疫实践系列述评之一

新华社北京12月16日电 题：成果来之不易 启示弥足珍贵——三年抗疫实践系列述评之一

新华社记者

回望2020年的那个寒冬，那是最艰难的时刻，我们挺过来了。三年来与病毒的较量，我们增强了信心，获得了启示：

以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，因时因势不断优化调整疫情防控措施，团结带领全党全国各族人民坚定不移开展抗击疫情斗争，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

我们赢得了疫情突袭之际“生命保卫战”的胜利，将重症和死亡人数尽最大可能降至最低；我们赢得了常态化防控阶段的抗疫主动权，为全民广泛接种疫苗、快速检测试剂和药物研发争取了宝贵的窗口期；我们赢得了应对风险和挑战能力的稳步提升，努力用最小代价实现了最大防控效果，为新冠病毒致病力、毒性持续下降之后优化调整防控措施提供了空间，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。

世纪疫情面前的中国选择：最大限度保护人民生命安全和身体健康

江城武汉，鲐背之年的王欣老人坐在窗边，沐浴着冬日暖阳。两年多前，一张医患共看夕阳的照片温暖无数网友。

那是深深铭刻在无数人记忆之中的武汉保卫战。面对新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，以习近平同志为核心的党中央果断决策、沉着应对，举全国之力实施规模空前的生命大救援。

从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，无论病情多重、年龄多大，决不抛弃决不放弃。援鄂医疗队和湖北武汉医务工作者并肩作战，治愈80岁以上新冠肺炎患者3600多人。

“人民至上、生命至上”——中国共产党对14亿多人民的庄严承诺，正是世纪疫情面前的中国选择，是中国抗疫不变的遵循。

从武汉到南京，从吉林到西安……坚持“人民至上、生命至上”，党中央领导亿万人民同舟共济、团结一致，打赢了一场又一场硬仗。

490多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，让党旗在抗疫第一线高高飘扬。医护工作者“白衣作甲”、向险而行，与病毒赛跑、与病魔较量；建设者们废寝忘食，让一座座方舱医院在短时间内拔地而起；社区工作者、志愿者们奔波忙碌，默默守护保障老百姓的生活。

近三年来，我们拥有了有效的诊疗技术和药物，医疗救治、病原检测、流行病学调查等能力在持续提升，疫苗研发和接种取得了积极进展，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和健康素养明显提升……

近三年来，我国有效处置100多起聚集性疫情，在病毒最凶猛的阶段，有效保护14亿多人民的生命安全和身体健康。世界卫生组织最新公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例超过6.46亿例，死亡病例超过663万例。而我国的新冠发病、重症和死亡比例均处于全球最低水平。

强化对65岁以上重点人群的健康监测和服务保障；加快推进发热门诊建设、加大重点药物市场供给，保障群众就医用药需求；调整完善疫苗接种策略，开展第二剂次加强免疫接种……一系列政策接连出台，反复印证：疫情防控措施不断进行优化调整，人民生命安全和身体健康，始终放在首位。

千万条线拧成一股绳，中国把一次次的“艰难险阻”转化为共克时艰的“磅礴之力”。

经受实践检验的战“疫”策略：因时因势决策科学精准防控

12月16日上午9点，67岁的张女士和老伴儿一同来到海淀区万寿路街道新冠疫苗接种点，接种新冠疫苗第二剂次加强针。现场医生为她评估身体状态，根据之前接种的疫苗种类，选择了合适的加强针疫苗。

有针对性地为重点人群接种第二剂加强针，加固脆弱人群防疫屏障，是形势之需、防疫之要，也是因时因势优化调整防疫策略的一项具体举措。

从阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，到奥密克戎……同持续变异的新冠病毒较量，关键就在于科学和精准。坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。

进入常态化疫情防控阶段，我国持续跟进全球疫情态势和病毒变异特征，动态评估防控举措实施效果，结合疫情处置经验和药物疫苗等技术进步，因时因势调整优化防控举措，不断提高科学精准防控水平。

2021年，德尔塔变异株疫情短时间内多点发生，我们全面激活应急指挥系统，组建流调专家队，迅速判定、排查和管控风险人员，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；

今年3月份以来，奥密克戎变异株传播速度快、感染人数多，我们不搞“大水漫灌”，核酸检测任务在24小时内完成；推广“抗原筛查、核酸诊断”监测模式，与病毒赛跑；

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，继先后印发九版防控方案和诊疗方案之后，我们又出台二十条优化措施和进一步的优化措施“新十条”……

每一次优化，都十分审慎，都是建立在此前防控实践的基础上，根据实践发现的问题，深入研究论证；

每一次优化，都强调更加科学精准，聚焦病毒特性、国际国内疫情形势和国内外防控策略变化；

每一次优化，都是以人民为中心，为了更好地保障人民群众正常生产生活秩序，更好地为老年人、婴幼儿等重点人群提供保障……

稳中求进、走小步不停步。实践充分证明，我们的抗疫战略策略是符合我国国情、经过实践检验的有效举措，是综合社会成本最低的抗疫方案。我国因时因势优化调整防控措施，以战略的稳定性、措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性。

求解非常之难的科学之策：高效统筹疫情防控和经济社会发展

对于有着14亿多人口的大国而言，疫情防控的天平两端，一头连着百姓的生命健康，一头连着经济社会发展。

防与放，义与利，近与远……世纪疫情应对之难，超出人类已有经验。抗疫三载，个人作出奉献和牺牲，国家承受巨大压力与考验，在重若千钧的天平上不断平衡抉择。

回望近三年来的抗疫之路，所有的付出、所有的艰辛、所有的努力，都是值得的！明证，书写在三年间精准处理疫情防控与经济发展辩证关系的不懈努力之中。

近三年来，面对疫情跌宕反复，中国交出世所瞩目的成绩单：2020年成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年经济规模突破110万亿元，两年平均增长5.1%；2022年经济顶住压力、稳中求进，持续巩固回升态势……

近三年来，我国走出了一条精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路。不仅保护了亿万人民的生命安全，还如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现“十四五”良好开局，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程……我们用中国的制度优势和坚实国力，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，同时推动经济社会发展。

惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。

近三年来，在波澜壮阔的抗疫实践中，我们以科学之策应对非常之难，既重视补安全短板，又着眼长远织牢防护网。我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。

近三年来，病毒弱了，我们强了。我国正式设立国家疾病预防控制管理局，各级公共卫生与疾病预防控制体系建设全面提速；稳步推进“平战结合”，各地全面提升应急防控能力……

曾经的抗疫决战决胜之地湖北，如今，一大批“平战结合”医院已经建成或正在建设。疫情防控紧要关头曾担任火神山医院建设团队“青年突击队”队长的中建三局青年职工肖帅，今年光荣地当选党的二十大代表。他说：“从争分夺秒建设火神山医院，到全力以赴推进公共卫生体系建设，我们国家应对风险挑战的能力持续提升，我们对最终战胜疫情信心满满！”

2022年收官在即，中国经济态势再次引发世人关注——

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，中国经济顶住压力，前三季度国内生产总值同比增长3%，在上半年同比增长2.5%的基础上，持续巩固回升态势。

我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。

当前，虽然疫情仍在持续，但随着新冠病毒的致病力下降，随着我们应对疫情能力的不断提升，随着防控措施的不断优化完善，我们有方法、有底气、有能力高效统筹疫情防控和经济社会发展，同样更有基础、有条件、有信心打赢常态化疫情防控攻坚战。