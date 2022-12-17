解读保护“一老一小”问题

当前，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群，他们的健康牵动着每个家庭。

如何保护好“一老一小”？老年人感染后居家治疗应注意什么？儿童发热后，在什么情况下需要就医？日前，国务院联防联控机制有关专家就群众关心的热点问题进行了解答。

问：老年人大多患有基础性疾病，他们感染新冠病毒之后应该怎样防护呢？

答：任何年龄段都可能感染新冠病毒，但老年人患病以后，重症发生率比较高。对这些特别需要保护的人群来说，预防是第一位的。

首先，还是要接种疫苗，包括全程疫苗和加强疫苗。接种疫苗之后，可以明显降低老年人罹患重症感染的发生率。

第二，在现在的情况下，希望老年人减少外出，特别是避免去人群比较聚集的密闭场所，如果需要去，一定要佩戴好口罩。外出过程中尽可能减少接触外界环境，回家后一定要洗手。

第三，加强通风，现在是冬季，特别是北方地区天气比较寒冷，通风的过程中要注意老年人保暖的问题。可以请老年人先去另外一个房间，通风结束、室温恢复正常以后，再让老年人返回自己房间。

第四，老年人往往合并有一些基础疾病，现阶段一定要控制好基础疾病，不能因为害怕去医院取药而停药，可以通过各种途径购药，或者让亲戚朋友代为购药。

第五，老年人最近一段时间需要规律生活，规律睡眠，保证营养，不要太过紧张，不要暴饮暴食。另外，尽可能减少烟酒。

问：老年人如果在家里出现了咳嗽、发烧的症状，如何判断是否可以在家对症用药？什么情况下需要将老人送去医院？

答：要加强对老年人的观察，了解老年人的基础身体情况，比如基础心率、基础血压、基础呼吸频率、基础体温等。有心肺疾病的老年人，还要了解一下基础的外周血氧饱和度。一旦感染，要观察这些基础数据的变化。另外，还要观察老年人一般情况的变化，比如意识状态、精神状态、大小便、进食等情况。

如果出现以下情况，需要考虑就医：第一，症状持续或者加重，比如持续发热甚至有加重倾向。第二，出现新的症状，比如胸痛、呼吸困难、大小便失禁，或者突然出现肢体不能运动，特别是单侧肢体不能运动的情况，或者出现不能进食、恶心呕吐、嗜睡、不认人、定向障碍等状况，这些都是危险的信号。另外，老年人基础疾病加重，也提示需要就诊。

问：很多儿童医院发热门诊迎来了就诊高峰，大部分症状都表现为发热、咳嗽等。有哪些病原体可以造成儿童的这些呼吸道症状？

答：冬季是儿童呼吸道感染病高发季节，发热、咳嗽也是呼吸道感染的常见症状。引起儿童呼吸道感染的病原体很多，以病毒为主。比如常见的鼻病毒、副流感病毒、流感病毒，还有呼吸道合胞病毒等，当然新冠病毒也是引起发热、咳嗽等症状的病毒之一。其他如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌，都是呼吸道感染的病原体。还有一些非典型病原体，比如肺炎支原体，都可以引起儿童呼吸道感染，出现发热、咳嗽等症状。

问：有孩子的家庭可以储备哪些药？一旦感染新冠病毒，不同年龄段的儿童在用药上是否有所不同？

答：有孩子的家庭应该适当储备一些儿童常用的应急药物，但是不推荐储备很多药物，如果保管不当有可能导致孩子误服。

推荐储备的药物，第一类是退烧药。对于6个月以上的儿童，可以选择布洛芬、对乙酰氨基酚，有其中一种就可以了。如果是2个月到6个月之间的儿童，不适合使用布洛芬，可选用对乙酰氨基酚。两个月以内的儿童，不推荐常规使用退烧药物，可以采用物理降温等措施并及时就诊。对于发烧、咳嗽等呼吸道感染症状，也可以储备一些清热祛痰的药物。咳嗽有利于呼吸道分泌物的排出，如果是轻微的咳嗽，不推荐常规使用药物，如果有鼻塞、明显的咳嗽等，可以做雾化、洗鼻子，可以用加湿器提高空气湿度，增加孩子的舒适度。

不推荐、不主张两种退热药物同时服用，也没必要交替服用。应按照说明书适应的年龄段、说明书上推荐的剂量或者医嘱用药，同时要注意两次用药的间隔时间。家长最好不要根据自己的经验或者推测来给孩子用药，因为儿童器官发育不成熟，用药应该更加规范和谨慎。自己拿不准的时候，很多医院都开通了互联网诊疗，家长可以通过远程就诊得到专业人士的用药指导和推荐。

问：儿童感染新冠病毒后的表现和成年人相似吗？

答：儿童感染新冠病毒以后的表现和成人是相似的，主要是上呼吸道感染的症状，表现为发烧、咳嗽、流鼻涕、鼻塞。还有一部分是不典型的症状，包括乏力、食欲不振、呕吐，甚至腹泻等。还有个别儿童会出现喘息、声音嘶哑等症状。但是，儿童发烧的程度个体差异比较大，有的儿童会出现高烧，热程一般是2—3天。病程3—5天左右是绝大多数儿童的表现，出现重症的概率是非常低的。

问：孩子发烧咳嗽了，需要马上去医院吗？什么样的症状可以自行在家照护？什么样的症状需要送去医院？

答：最简单的区分方法就是看孩子的精神状态，如果孩子虽然有发烧等症状，但是精神状态挺好的，特别是退烧以后能吃能喝能玩，这时候就没必要特别紧张，也不需要马上去医院就诊，可以在家继续观察、对症处理。

如果出现以下几种情况，建议去医院。比如，发烧持续3天以上还没有好转的迹象；即便退了烧，精神状态依然不好，包括婴儿有时候哭闹、烦躁、不好安抚，大一点孩子总是睡觉、没精神、脸色不好；咳嗽进行性加重，比较频繁，影响到日常生活和睡眠；喘息、呼吸增快，甚至呼吸困难，有明显的声音嘶哑等；出现了意识障碍、惊厥等。3个月以下的孩子是特殊人群，包括新生儿和小婴儿，一旦出现发热，建议及时就诊。

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 04 版）