全力保障群众就医用药需求

日前，国务院联防联控机制举行新闻发布会，明确当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。放眼全国，各地纷纷出台相关措施，扎实做好医疗卫生服务与药品生产供应，为全力救治新冠患者夯实基础。

保障群众就医需求，提升医疗服务能力是关键。医疗机构是对新冠患者进行救治的主体，提升医疗机构服务能力，方能统筹好疫情防控、患者救治与日常医疗工作，全力保障群众就医需求。面对重大疫情，医疗体系的服务能力主要体现在两个方面：一是做好预防，尽可能减少感染人数、打好前站；二是做好救治，为感染者提供及时有效的医疗措施。

在预防层面，持续推动疫苗接种工作，筑牢全民防疫屏障。要努力实现合适接种人群的全覆盖，尤其针对老年人等感染高风险人群，提高疫苗接种率更加必要且紧迫。各地应进一步科学做好接种禁忌判定、规范接种实施、增强医疗救治保障等工作，推动符合条件人群积极主动尽早进行接种，为群众健康保驾护航。

在救治层面，不断优化医疗服务流程，畅通转诊对接渠道。据统计，截至12月14日12时，全国二级以上医院开设发热门诊超过了1.4万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过了3.3万个。一段时间以来，各地通过增设相应接诊区域及诊室、实施分级分类诊疗策略、推动互联网医疗服务等举措，不断实现重症医疗资源的扩容改造，构建起更加合理有序的就医秩序，切实提升医疗服务效率和连续性。实现上下联动、有效救治，将让广大人民群众享有更为及时、有效、便利的医疗服务。

保障群众用药需求，加大药物市场供给是根本。近期，患者人数增加带来用药需求激增，对相关药物产能提出了更高挑战。唯有聚焦重点、多措并举，方能释放相关药品产能，全力保障稳产达产，努力缓解人民群众买药难的问题。在政策上，要充分发挥对相关药物生产企业及重点配套企业的“白名单”管理效应，确保生产供应稳定有序；在技术上，帮助企业制定“一药一策”增产扩能方案，指导企业改进生产工艺、提高生产质效；在供应上，坚持患者优先、精准投放原则，通过加强重点场所药品供应与线上购药平台建设，实现药物资源的高效合理配置。

当前，疫情防控面临新形势新任务，防控工作重心也发生了变化。确保防控措施调整精准有序，切实保障好群众就医用药需求、真正解决群众的急难愁盼问题，将让我们更平稳度过疫情流行高峰。