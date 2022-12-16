冬日晒太阳大有讲究（中医养生）

中医认为，阳气就好比人体的卫士，阳气充足就可以抵御外邪入侵。

冬阳一寸值千金，要想在冬日预防疾病增加免疫力，最简单方便的方法是日光浴。阳气虚弱的人、先天不足的人、有慢性病的老人，这三类人尤其要常晒。冬季，晒太阳最佳时间为上午9时至10时、下午3时至4时，可暴露四肢和面部的皮肤于阳光下，每天晒半个小时左右。

晒太阳很简单，但晒对太阳可不那么容易。

中医认为，“头为诸阳之首”，是阳气汇聚的地方。百会穴位于头顶正中，为各经脉气会聚之处，能通达阴阳脉络，连贯周身经穴。所以晒太阳时，一定要让阳光晒过头顶，以通畅百脉、调补阳气。人体腹为阴，背为阳，且督脉、足太阳膀胱经均分布在后背，所以晒晒后背有助于补充阳气，调气血。

俗话说“寒从足下起”，阳虚体质的人一年到头腿脚都是冷冰冰的，这种情况最应该晒晒腿脚。阳光可以带走腿脚的寒气，还能加速钙质吸收，预防骨质疏松。手心有一个重要的穴位——劳宫穴。经常晒劳宫穴，可以起到舒缓疲劳、促进睡眠、强心益气的作用。

晒太阳有益健康，但过度晒太阳同样会伤身体。阳光中紫外线过强会伤害眼睛，增加白内障发生风险，因此晒太阳时建议戴副墨镜。如果阳光照射时间长、强度大的话，建议适当涂抹防晒霜。

阳光照射后易出汗，应及时补充水分。发热患者或患有严重心脏病、出血性疾病的老年人谨慎晒太阳。如果在晒太阳过程中出现头晕、恶心等不良症状，应立即停止。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 18 版）