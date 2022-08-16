睡觉盖被有讲究 寒头暖足温腰膝

近日，“中国人骨子里的盖被子基因”话题引发网友关注。在本期《1分钟养生课》中，北京中医药大学东方医院周围血管科副主任医师李光宗表示，晚上睡觉盖被子是一个很好的习惯，尤其是在夏季空调房内，一定要护好腰部、膝盖和足部，做到“寒头暖足温腰膝”，这是中医养生的重要遵循。

李光宗分析，阴阳互相调节而维持相对平衡，人体才能够健康。从中医看，免疫系统可以归为卫气的范畴。白天，抵御外邪的卫气在阳经工作，到了晚上，卫气循行于阴经，此时若受到寒邪干扰，人容易生病。所以，睡觉时需要通过盖被来保证身体不受寒邪，从而达到阴阳平衡。

护腰。肚脐中心的神阙穴，与后背部的命门穴前后对应。神阙穴别称脐中，具有回阳救逆、健脾和胃的功效。命门穴是人体阳气之根本，具有回阳救逆、温补肾阳之功。身体腹部前正中线的任脉与后背正中线的督脉，共同发挥调节卫气的功能。人体带脉环形于腰腹部，因此，睡觉时腰部需要注意保暖，防止受邪。

护膝。膝盖上的犊鼻穴，具有通经活络、疏风散寒、理气消肿止痛的作用。该穴位对于膝关穴节的自如伸缩有重要作用，如果受到寒邪侵扰，容易导致关节活动不利。

护足。头为全身阳气汇合的地方，阳气旺盛，故头部不怕冷而怕热。晚上睡觉时，应该让头部保持相对低温状态，不能用被子捂头。而足部常阳气不足，需要通过暖足以益不足之阳，起到强身健体的功效。

李光宗表示，一般情况下，低温环境更容易入睡，在深度睡眠时，人体的各个器官都处于休眠状态，免疫功能较低，如果长期不盖被子，容易引起着凉等不适。如果睡眠环境比较热，不想盖太多被子，可以只盖腰腹部，以免熟睡时外邪侵袭。

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