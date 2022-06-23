流感季发热儿童“就诊难” ？深圳：这类娃不等核酸结果即可回家

人民网北京6月23日电 （记者乔业琼）日前，国家流感中心发布的监测周报（5月30日至6月5日）显示，南方省份流感检测阳性率呈持续上升，部分省份进入夏季流感高发期。据深圳市卫健委微信公众号消息，自6月份开始，深圳流感病毒检测阳性率迅速增高至20%以上，6月8日至14日，平均100个门诊病例中，有5个是发热超过38℃、伴咳嗽或咽痛等流感症状表现的病人，其中，48%是0-14岁的儿童。为缓解发热门诊“就诊难”，深圳市卫健委采取6条紧急措施。

无新冠流行病学史的儿童患者，就诊时需进行新冠核酸采样，就诊完成后无需等待新冠核酸检测结果，即可返回居家观察，返回过程避免乘坐公共交通工具，核酸检测结果未出具之前避免外出活动。

各医院结合实际，可在普通儿科或内科门诊等区域，增设儿童流感复诊专区，诊治无新冠流行病学史的流感复诊患儿，复诊接受采样后，无需等待新冠核酸检测结果即可离开。

要求各医院增加发热门诊、门急诊等人力，优化就诊流程，合理调整排班，提高发热门诊、急诊（急诊儿科）等接诊能力，提供24小时诊疗服务。当发热门诊候诊患者超过预警值时，启动相关预案，全院范围内抽调经验丰富的医护人员支援发热门诊。

各医院进一步加强发热门诊和门急诊的院感防控。优化候诊环境，增加人文关怀，现场预检分诊对病情较重的患者，提高优先就诊等级，将新冠核酸采样、血常规检验环节前置安排，减少患者等待检查结果时间，合理分流，避免人员聚集。

各区加速推进有条件的社康中心尽快增设发热诊室，最大限度将无流行病学史的发热患者分流，避免发热患者过度集中于医院的发热门诊。

成立由市儿童医院牵头的季节性流感儿童病例市级医疗救治专家组，负责全市季节性流感儿童病例医疗救治的指导、会诊和培训等任务，24小时接受各区、各医院的会诊邀请及救治对接安排。