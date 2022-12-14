直播预告：心血管患者疫情防护要点有哪些？专家答疑来了

为助力疫情防控、传递科学防控知识，人民好医生客户端应网友需求，于近期特别推出《个人防疫手册》，持续科普基本防疫知识，帮助大家解疑释惑，做好自己健康的第一责任人。

为进一步解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端于12月12日开始，每晚八点，推出人民好医生“健康晚八点”视频互动专栏，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。

12月14日20:00，《健康晚八点》栏目第三期邀请北京大学人民医院心血管内科主任医师刘健做客直播间，详细讲解心血管病患者疫情期间防护要点。

专家介绍：

刘健，主任医师、教授、博士研究生导师，北京大学人民医院心血管内科副主任。公益健康微信公众号《健哥说心脏》主讲人，主编心脏健康科普图书《谈心》、《拯救心脏》、《心之所向》。中央电视台《健康之路》、《生活圈》、北京电视台《养生堂》、中央人民广播电台《中国之声》、北京人民广播电台《健康加油站》等栏目嘉宾。获得北京市总工会“首都最美劳动者”称号；第四届国之名医盛典颁发的“国之名医-优秀风范”称号 ；首届“人民好医生”大会颁发的“科普传播-卓越影响典范”称号 ；国家卫生健康委百姓健康电视频道评选的2022年度“白求恩精神践行者”。

提问方法：

下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入直播页面收看并提问。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。