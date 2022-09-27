医者，怀悬壶济世之仁心，行救死扶伤之仁术。

儿童医院重症监护病房，是重症患儿生命“临界之地”。在钱素云30多年从医生涯中，长达26年守护在儿童医院重症监护病房，为一个个年幼生命托举希望。

钱素云是党的二十大代表，北京儿童医院重症医学科和内科教研室名誉主任，国家儿童医学中心、北京儿童医院重症医学科领头人。

钱素云一直忘不了这一幕。一名叫小颖的12岁女孩因严重肺结核、真菌感染，同时出现急性肝功能衰竭等严重并发症，在当地医院治疗了半个多月不见效，病情持续恶化，最后来到北京儿童医院。当时，身高一米六五的女孩体重只有35公斤，最严重的时候全身上下插着8根管子。

作为小颖主治医生的钱素云，每天和同事仔细研究小颖的病情变化和影像学特征，上网查询相关资料、阅读文献，调整呼吸机等仪器的参数……经过整整98天的精心治疗，小颖奇迹般康复了。

1年多后，小颖的母亲来到医院，给钱素云带来了孩子最新的照片，一个如花似玉、笑盈盈的姑娘映入眼帘。钱素云说：“看着孩子们带着最纯真的笑脸走出重症病房，是我最大的幸福。”

1983年成立的北京儿童医院重症医学科，承担着重症感染、中毒、创伤、多脏器功能障碍等危急重症儿童救治任务。在钱素云看来，重症监护病房是其他临床科室的坚强后盾，掌握高级生命支持技能是对这支团队的基本要求。

北京儿童医院重症医学科副主任刘珺说，儿童重症监护专业风险高、强度大，孩子的病情瞬息万变，一个决策可能决定一个孩子的生死，钱素云始终强调医务人员必须具备扎实的专业知识和过硬的业务水平。

近年来，为培养后继儿科人才队伍，钱素云还担任首都医科大学儿科系本科阶段儿内科的开篇讲者。她从“小儿科”实为“大学科”讲起，让学生们感受儿科专业的重要性和魅力，鼓励大家投身儿科事业。

从课堂到病房，从模拟到实战，钱素云的每堂课都是用心设计、精心准备；带教时，她从来都是一丝不苟，有时寥寥数句、几个问题，就让学生脸红、冒汗，感到自身存在问题和不足，产生强烈的紧迫感。

从事儿童重症医学临床工作以来，钱素云挽救了无数垂危孩子的生命，多次临危受命奔赴各地处置各种突发公共卫生事件、参与灾区救治行动，先后荣获全国“三八”红旗手、“中国好医生”“最美医生”等诸多荣誉称号……

“党的二十大代表这个身份是一份沉甸甸的责任。”有着30年党龄的钱素云说，“作为一名党员、一名医生，我将一如既往专注儿科临床中最迫切的问题，永葆初心，为孩子的健康成长保驾护航。”

（据新华社北京9月26日电 记者侠克）