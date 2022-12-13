中疾控：独居老人感染新冠的风险在增强 建议尽快接种疫苗

人民网北京12月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，据了解，老年人接种疫苗的犹豫比较普遍，他们认为跟社会接触比较少，在家独居，没有必要接种疫苗。如何看待这一现象？老年人应该如何接种疫苗？接种时应该如何选择疫苗比较好？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，独居不意味着与社会完全隔绝。新冠流行早期由于传染源不广泛，对于大多数人来说感染风险相对较低。但是现在病毒传染性非常强，传播速度非常快，传播过程又隐匿。现在新冠疫情在一些地区已经出现了持续传播。在这种情况下，对任何人包括独居老人来说，感染的风险在增强。假如老年人一直不接种疫苗的话，重症和死亡的风险，在不同年龄段的人群当中最大。

为什么老年人重症和死亡风险高？王华庆表示有两个原因，一是随着年龄增长，老年人的免疫力在衰退，二是因为大多数老年人都有基础性疾病，在感染了新冠之后，也会导致这种基础性疾病有加剧的风险。

“在这种情况下，老年人没有完成疫苗接种的，建议尽快去完成接种，包括完成全程接种，完成加强免疫的接种，这样对老年人提供更好地保护，也给家人一份安心。”王华庆说。