做好新冠感染者重症和有重症风险因素人群的救治

在12月8日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委医疗应急司司长郭燕红表示，为了统筹做好医疗资源的布局和利用，将对新冠肺炎病毒的感染者进行分级分类救治，重点是要做好新冠感染者重症和有重症风险因素这部分人群的医疗救治。

对独居老人、有基础性疾病患者、孕产妇等特殊人群建立台账

今天，国务院联防联控机制发布了《新冠病毒感染者居家治疗指南》，对居家照护和基层医疗卫生机构的工作提出指导性意见。对此，郭燕红介绍，对于轻症和无症状感染者，没有基础性疾病或者基础性疾病处于稳定期的这部分人，可以进行居家自我照护。一方面，感染者居家进行自我健康监测和对症治疗，特别要强调的是没有症状就不需要治疗；如果出现发烧、咳嗽等症状，要做好对症治疗，也可以联系基层医疗卫生机构或者通过互联网医疗的形式，由医生进行专业指导。另一方面，因为大部分感染者可以居家隔离治疗，基层医疗卫生机构要公开咨询电话，同时对于独居老人、有基础性疾病患者，以及孕产妇特别是血液透析的特殊人群建立台账，做好医疗服务保障工作。

郭燕红指出，医院也可以通过互联网医疗的方式进行线上服务，医务人员特别是基层医疗卫生机构的医务人员也可以提供上门等多种形式的专业服务，各级医疗机构特别是基层医疗卫生机构要备齐常用药品以及抗原检测试剂，满足居家治疗人员健康监测和用药需求。

要求医疗机构严格落实首诊负责制

如何既能做好新冠患者的救治又不影响日常诊疗的秩序呢？郭燕红表示，看病就医是人民群众的刚性需求，指导各地强化医疗救治床位准备，扩增救治资源，尽最大可能不影响医疗机构日常医疗服务工作；要求各地科学精准做好医疗机构疫情防控，不能对发生疫情风险的医疗机构一关了之、一停了之、一封了之，对确有风险需要进行处理的区域，要做到快封快解。

“同时，我们还要求医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不能以任何原因推诿或拒诊。”郭燕红强调，要进一步充实和科学调度院前急救力量，让120能够打得通、送得到，保证服务到位。

希望老年人积极主动接种疫苗

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚指出，目前还有一部分老年人没有接种疫苗，希望老年人能够积极主动接种疫苗，为自己的健康护航。

夏刚表示，据研究，相较于年轻人来讲，65岁以上的老年人、75岁以上的老年人、85岁以上的老年人，感染新冠肺炎以后重症的风险分别是5倍、7倍、9倍，死亡风险分别是90倍、220倍和570倍。对于促进老年人接种，国家出台了一系列措施。针对不敢打的情况，要认真对老年人身体状况进行评估，严格按照预防接种工作规范的要求进行操作，做好医疗保障，配备急救设备，加强老年人疑似预防接种异常反应的监测和处置，关注老年人身体状况。

考虑到一些老年人行动不便，为了他们能够更方便接种疫苗，夏刚介绍，相关部门延续了之前的一些好做法，包括使用流动接种车、开设老年人接种专场和开通老年人接种绿色通道等措施。同时，也提出各地可以选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，携带接种后观察期间所需要的常用设备和药品，为失能和半失能老人提供上门接种服务，让这些老年人足不出户也可以完成疫苗接种。