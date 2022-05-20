@家长们 你掉入“营养陷阱”了吗？一分钟教你看懂营养标签

每一个孩子都是一个家庭的希望，保证孩子每天的营养摄入是家长普遍关心的问题。如何通过营养标签选购食物？如何避免掉入“营养陷阱”？浙江大学医学院附属儿童医院儿童保健科副主任医师朱冰泉向广大网友分享相关知识。

朱冰泉介绍，不久前，一个两岁的宝宝因生长发育过慢前来就诊，经过多项检查才发现孩子存在营养不良，就是因为家长为了满足孩子的口感需求，把乳饮料当成了日常营养的主要来源，耽误了孩子的正常成长。

“食品营养不营养，都标注在营养标签里。”朱冰泉表示，不少家长误以为乳饮料也是奶，其实将乳饮料和配方奶的营养标签相比较就可以发现，100ml乳饮料能提供能量161KJ，约为配方奶的七成左右，蛋白质1.0g/100ml，约为配方奶的三成左右，并且有些乳饮料甚至没有标注钙含量，在营养方面根本不能代替配方奶或者牛奶等。

朱冰泉说，市面上儿童食品那么多，掉入“营养陷阱”的家长其实还有很多。所以，看懂食品标签非常重要，尤其是营养标签和食品配料表。

朱冰泉进一步说，营养标签非常实用，日常生活中可以利用它来判断这款食物是否能满足孩子的营养需求。很多市售食物会标注几种重要的营养素，如能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等。前面提到的配方奶和乳饮料的差别，就可以从营养标签中清晰地比较出来。

“食品配料表标注了所有添加到食物中的配料，并从高到低依次排列，也为我们提供了重要的营养信息。”朱冰泉举例，部分乳饮料的配料为全脂奶粉、水、蔗糖等多种配料，而纯牛奶的配料表仅为生牛乳，两者差异一目了然。另外，家有过敏宝宝的家长在给孩子挑选食品时一定要确定配料中不含过敏的食物。

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