学生居家练厨艺 这些营养知识不可不知

很多人在居家期间选择自己下厨，做一顿可口的饭菜，尤其是广大中小学生，相关厨艺将成为必备技能。那么在做饭时，需要注意哪些问题，如何才能制作一桌简单丰盛的营养餐呢？浙江大学医学院附属儿童医院临床营养科营养师王文俏为广大网友分享相关知识。

王文俏表示，首先要学会合理搭配食材，可以教孩子用拳头来判断自己一天需要多少食材，两个拳头的蔬菜、1个拳头的蛋白质和1个拳头的主食。

在选择调味品时，王文俏建议，孩子的饮食要清淡一点，否则会加重孩子的肾脏负担。除了盐，很多调味品都是盐的亲戚，比如酱油、老抽、鸡精、味精等，钠含量都不低。根据一滴酒精也有危害的理论，所以料酒要尽量避免使用。3岁以内的孩子，最好不要添加白砂糖。

那么，小孩子可以使用哪些调味料呢？王文俏推荐，选择天然的食材，比如葱、姜、蒜、番茄、柠檬等。

王文俏说，孩子在参与食物制作的过程中，一定要遵守循序渐进、力所能及的原则。在厨房，必须要做好防护，保证安全。小一点的孩子可以先从摘菜开始，大一点再学习切菜炒菜，避免使用锋利的菜刀，可以使用陶瓷刀，有火源的地方，一定要有家长在旁边监护。

最后，王文俏提出，要让孩子学会看营养标签。现在市面上的零食五花八门，不可能让孩子完全杜绝零食。通过让孩子学会看营养标签，了解哪些零食不健康，为什么不健康，会有哪些危害等，从而科学选择健康零食。只有孩子自己掌握营养知识，才可以做到知行合一。（视频制作：实习生王美力）

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