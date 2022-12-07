疫情防控政策为何再次作出新调整？都有哪些改变？国家卫健委解答

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，进一步优化措施出台的背景是什么？为什么在二十条措施出台不长时间以后，我国的疫情防控政策再次作出了新的调整？和二十条措施相比，进一步优化的十条措施在哪些方面作出了改变？

对此，国家卫生健康委副主任李斌表示，疫情防控近三年来，党中央、国务院始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对了疫情形势的不稳定性。

李斌指出，随着大规模疫苗接种和新冠病毒变异，病毒传播力增强，但致病力减弱，给人群带来的整体健康风险趋于缓和，我国疫情防控正面临着新形势新任务。“此前公布的二十条优化措施，是在科学评估第九版防控方案和国庆假期方案等实施效果的基础上提出的。实施后，我们密切跟踪各地实施效果，结合近期各地疫情应对过程中积累的经验和面临的突出问题，提出了十条针对性的优化措施。”

李斌介绍，新制定的十条优化措施，对群众关心的核酸检测、阳性感染者、密切接触者管理，高风险区划定封控，老年人疫苗接种和群众就医用药保障，以及学校疫情防控和涉疫安全保障等防控工作进行了进一步优化。

概括来说，十条措施可以大致分成两类：一类是聚焦优化，主要是基于病毒特点和疫情形势，结合近期各地疫情应对实践经验，对第九版防控方案、二十条部分措施的进一步优化。另一类是强调精准，针对当前防控中面临的突出问题，特别是群众反映强烈的对第九版、二十条执行不到位、不准确等问题予以纠正，强调更加科学精准。各地要一揽子、一体化统筹推进实施，优化调整的措施按照新要求执行，未调整的措施按照原方案执行，确保各项措施落实、落地、落到位。

“总的来看，进一步优化措施是为了最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们将继续边防控、边研究、边总结、边调整，走小步、不停步，不断优化完善防控措施。”李斌说。