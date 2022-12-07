不断提升居家养老服务水平（评论员观察）

用好科技力量，改造“硬设施”，也完善“软服务”，可以更细致、更高效地呵护老年人生活

推动适老化改造，不仅体现出对老年人群体的关爱，更能未雨绸缪应对老龄化社会挑战，对释放消费新需求、培育经济新动能也具有重要意义

在床边、卫生间安装防滑扶手，让行动不便的老人可以独立起床、如厕；小区楼门牌用钢琴、提琴等图案区分，照顾对数字不敏感但能记住图形的老年人；为老年人较多的居民楼加装电梯、完善坡道……如今，居家适老化改造在越来越多社区推广开来，以贴心的设计和服务，托举起老年人稳稳的幸福。

让更多老年人共享改革发展成果、安享幸福美满生活，不仅是“小家”的愿景，更是“大家”的目标。近年来，我国将积极应对人口老龄化确定为国家战略，专门印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，推动老有所养不断取得新成效。具体到居家养老层面，近年来我国大力推动老年人居家适老化改造工程，有关部门联合发布了《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》等文件，引导各地就相关工作展开探索。改善居家生活照护条件，增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质，这些适老化“小改造”正在帮助老年人实现“大幸福”。

做好居家适老化改造，关键在于从实际出发。老年人的养老需求各不相同，改造要立足实际、问需于老。最近就有这样一个案例，天津市河西区有位意外摔伤的老人，急需对房间进行适老化改造。该区养老服务中心工作人员与其家属多次沟通了解需求，带上可能需要的所有材料上门安装调试，赶在老人康复出院前顺利完成改造。从收集需求到安装改造再到调查反馈，居家适老化改造每一步都要基于老年人具体生活需求，同时根据高龄慢病、生活困难等特殊需求及时调整，确保改造能实实在在惠及老年人。

做好居家适老化改造，是营造老年友好型社会环境的重要内容。要发挥好科技的作用，帮助老年人更好融入数字生活，让智慧社会的发展兼顾老年人需求、惠及老年人生活。比如，针对一些老年人随着年龄增长出现记忆力下降的情况，能不能开发智能提醒设备，提醒老年人留意食材保质期、用电用气安全等日常生活事项？针对留守老人、独居老人，有没有适合的远程监测系统，帮助子女及时掌握长辈健康状况？用好科技力量，改造“硬设施”，也完善“软服务”，可以更细致、更高效地呵护老年人生活，提升他们的获得感、幸福感、安全感。

当前，老龄化社会正加速到来。截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9％。据测算，“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。与老龄化趋势及居家适老化改造需求相比，我国当前的适老化改造还处于起步阶段，存在普及率不高、规范标准缺乏等问题，亟须有关各方共同努力。有的地区把居家适老化改造纳入惠民实事来推进，有的地区探索出“政府补贴一点、企业让利一点、家庭自付一点”的资金分担机制。这些都是有益尝试，值得鼓励和支持。推动适老化改造，不仅体现出对老年人群体的关爱，更能未雨绸缪应对老龄化社会挑战，对释放消费新需求、培育经济新动能也具有重要意义。

党的二十大报告明确提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”适应老年人需求结构从生存型向发展型的转变，积极推进老龄事业、产业与时俱进，细化推进包括居家在内的各领域适老化改造，我们定能更好构建老年友好型社会，让老年人安享幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 11 版）