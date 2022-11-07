共迎全球老龄化带来的挑战

11月5日下午，第五届虹桥国际经济论坛“全球老龄化机遇共享”分论坛在国家会展中心（上海）举行。多位国内外嘉宾为大会致辞，来自高校、银行和企业的负责人代表在银发经济圆桌会议上发表了独到观点。论坛上还发布了《中国积极应对人口老龄化城市能力指数研究报告2022》。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长蒋正华、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣、国家发展和改革委员会副主任连维良在致辞中表示，人口老龄化是全球性问题，中国人口老龄化有老龄人口数量多、增长速度快、区域分布不均等特点。但是，人口老龄化问题不应一味消极看待，老年人拥有的丰富经验和知识储备是社会发展的巨大财富。如今，“积极应对人口老龄化”已上升为国家战略，国家在人力资源、科技支撑、养老产业发展等方面采取的一系列措施，将为经济社会发展创造新机遇。嘉宾们还表达了坚持合作共赢、完善全球老龄化治理体系的共同心愿。

日本驻上海总领事赤松秀一、荷兰驻上海总领事郭媚瑶、联合国人口基金副执行主任迪恩·凯塔总结了各国在应对老龄化问题方面的经验、回顾了与中国进行的重要合作，并指出随着时代和环境的变化，解决人口老龄化问题也面临着怎样让老年人有尊严地独立生活、如何满足老年人继续服务于社会的意愿等新挑战。由于教育资源分配不均等问题，女性在步入老年时享受到的社会保障少于男性的问题也不容忽视。

随后，国家信息中心经济预测部主任张宇贤介绍了《中国积极应对人口老龄化城市能力指数研究报告2022》的有关情况。该报告从政策措施支持度、财富储备充足度、服务体系完善度、社会环境友好度、银发经济成长度五个维度评价城市应对人口老龄化的能力，每个维度分别又依据不同指标进行更加细致地评估。最后总结出：服务体系和社会环境是城市能力指数差异的重要来源，经济实力是城市应对人口老龄化能力的重要保障，城市应对人口老龄化能力与人口老龄化进程基本相适应等重要观点。

在最后进行的银发经济圆桌会议上，中国人民大学副校长杜鹏、联合国人口基金老龄化与可持续发展区域专家玲太郎·森、中国银行副行长王志恒等嘉宾在发言中指出，现阶段老龄人口的受教育程度普遍提升，继续劳动意愿不断增强。如果充分利用老龄人口这一资源，不仅能够缓解劳动力短缺压力，还会促进社会医疗保健支出分配更加合理。养老机构的蓬勃发展让众多服务于中小型养老机构的金融产品应运而生，为金融行业带来全新的发展机遇。另外，随着提前规划老年生活的人逐渐增多，养老相关金融理财产品的客户群体也得到了拓展。

松下（中国）总裁赵炳弟、阿斯利康中国总经理赖明隆等企业负责人分享了近年来为提升老年人生活质量研发的产品，这些产品的出现体现了各国企业为解决人口老龄化这一世界性问题作出的努力，也让我们看到了银发经济的巨大发展潜力。