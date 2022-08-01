俞熔：提升健康意识 让便捷健康管理方式惠及更多人群

“要持续开展医学科普工作，提升公众健康意识，以新技术赋能健康管理工具，让便捷的健康管理方式惠及更多人群。”在近日举行的2022年健康中国发展大会——健康管理主题分论坛上，美年健康集团董事长俞熔如是说。

健康管理的实施与发展，有利于从源头上控制疾病危险因素，加强疾病预防和慢性病控制。俞熔表示，健康管理的核心是全民健康意识的提升，使个人成为自身健康的第一责任人。随着健康中国行动的不断推进，近年来全民健康意识和健康素养有了一定的提升，但受我国区域发展不均衡等因素影响，医学科普以及健康理念在各地区的普及程度存在差异，医学科普工作仍需持续开展。

俞熔说：“移动智能手机的广泛使用极大地提升了大众对于个人健康的关注度与互动体验。在健康管理方面，要用好数字化工具，借助互联网手段，更好地赋能健康管理工具，并通过数字化健康管理工具的研发，进一步提升健康管理效率和个人参与意愿。”

“美年健康成立以来积极践行预防为先的健康理念，促进健康管理的发展与普及。”俞熔说，“美年健康聚焦呼吸系统、消化系统、心脑血管、心理健康、女性两癌筛查等大众所关注且常见的健康问题，深入学科领域加大研发投入，为大众提供全方位全生命周期的健康管理。以肺结节为例，作为体检中经常被发现的问题，美年健康通过对已经发现肺结节的用户进行长期、专业的精准诊断、健康管理和健康干预，有效地提升了肺部健康管理水平。在未来，美年健康还将在健康保障领域进行探索，助力构建从筛查诊断再到医疗服务、保险服务的健康管理闭环服务模式。”

新技术在医疗健康领域的应用将持续提高健康管理水平和健康管理效率。俞熔认为，大数据、人工智能等新技术融合下的健康管理工具具有实时互动的优势，能够对使用者及时干预和提醒，在提供方便的同时也进一步提升了用户参与健康管理的意愿。此外，数字化、人工智能也进一步提升了筛查和诊断效率与准确性，让用户有更好的体验，也增加了健康管理效果，未来前景值得期待。而且可以通过量的提升进一步降低成本，让便捷的健康管理方式惠及更多民众，为健康中国战略落地生根贡献力量。