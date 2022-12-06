儿童、孕产妇如何做好健康防护

秋冬季是流感高发季节。当前，各地仍有散发疫情，儿童、孕产妇等特殊人群存在感染奥密克戎变异株的风险。儿童出现发烧咳嗽在什么情况下需要就医？孕产妇如何做好防护？国务院联防联控机制组织权威专家——北京大学第三医院院长乔杰、首都医科大学附属北京儿童医院急诊内科主任王荃进行解答。

儿童出现持续高烧、频繁咳嗽等症状，要及时就诊

王荃表示，3月龄的儿童只要出现发烧症状，家长就应该带孩子就诊。儿童如果连续发烧超过3天，或发热时精神特别差，总想睡觉，即使体温降下来了，孩子还是打蔫，家长也应该带孩子就诊。儿童出现持续高烧、频繁咳嗽，或是频繁呕吐、食欲下降，小婴儿甚至出现拒吃奶情况，家长要及时带孩子就诊。另外，儿童在生病时，如果某个部位出现持续疼痛和腹部包块，出现频繁腹泻、脓血便、尿量减少，呼吸加快甚至呼吸困难，小一点的孩子出现呻吟、烦躁，家长不易安抚，或者出现意识障碍，比如叫不醒等情况，都要及时去看医生。“如果孩子发烧后，精神状态特别好，吃喝都不影响，就不用太担心，可以暂时居家对症处理并观察病情。”王荃说。

“目前，北京儿童医院接诊的新型冠状病毒感染儿童主要表现也是发热和咳嗽，与其他呼吸道疾病没有太大区别，主要采取对症治疗，加强护理。”王荃说，对于孩子感染奥密克戎变异株，家长不用惊慌，观察方法和上面一致。

儿童到医院就诊如何做好防护？王荃建议，家长和孩子都要戴好口罩，手不要乱触摸，保持手卫生。到家后，第一时间脱下外套和鞋子，认真洗手。

“家长可以为孩子准备一些退烧药、口服补液盐等。”王荃提醒广大家长。此外，孩子居家后，保持作息规律、睡眠充足，合理膳食、均衡营养，多吃蔬菜水果，加强锻炼，促进亲子沟通，有利于提高孩子的免疫力。

患有基础病和慢性病的孕产妇，要格外做好防护

“孕产妇感染奥密克戎变异株的情况与普通人群相似。”乔杰分析，虽然奥密克戎变异株传播速度快，但总体上看，孕产妇的感染率和症状与普通人群接近，有症状的大约占10%，出现的症状有咽喉干、咳嗽、流鼻涕、浑身酸痛、低烧等，一般三四天就有好转，7天左右就能康复。但是，患有基础病和慢性病的孕产妇，感染后症状可能会加重，因此要格外做好防护。

孕产妇感染奥密克戎变异株后是否会对胎儿产生影响？乔杰说，从前期的观察和经验积累以及国内外的分析总结来看，由于奥密克戎变异株致病性出现了明显下降，孕妇无论是转阴还是继续阳性，不会直接导致流产。病毒通过母体传播给胎儿的可能性也不大，孕妇不用担心。病毒也不会通过母乳实现传播，因此产妇可以哺乳。如果产妇出现了发烧等症状，建议暂停哺乳，可以把母乳吸出来，使用奶瓶喂。为了防止病毒通过呼吸道传播，产妇戴好口罩后可以与新生儿在一起。

“对于有基础疾病的妇女来说，尽量调整好身体再怀孕。”乔杰建议，广大育龄夫妻在准备生育之前，要接种好新冠病毒疫苗。孕妇要少去人员密集的场所，在公共场所戴好口罩，去医院最好戴N95口罩；保持手卫生，预防感染；居家时保持通风，保护好自己就是保护胎儿。

孕妇感染奥密克戎变异株后怎么办？乔杰说，要及时与助产机构联系。现在，助产机构都制定了一系列标准化应对措施。如果需要急诊，要及时与社区沟通，通过特殊通道就诊。目前，各省（区、市）都安排了孕产妇感染者就诊的医院，孕产妇能够及时得到救治。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 04 版）