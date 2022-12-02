直播预告：清晨血尿还贫血？要当心这种罕见病

阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）属于全球罕见病，患者大多数发病隐袭，病程迁延，病情轻重不一。因其起病缓慢，首发症状除了轻重不等的贫血，还会出现乏力和血红蛋白尿。

12月3日10：00至11：00，苏州大学附属第一医院血液科主任、中华医学会血液学分会主任委员吴德沛，苏州大学附属第一医院血液科主任医师、中华医学会血液分会红细胞疾病组委员苗瞄做客人民好医生直播间，与我们分享阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）的科学知识，欢迎收看。

嘉宾简介：

吴德沛，苏州大学附属第一医院血液科主任、中华医学会血液学分会主任委员。

苗瞄，苏州大学附属第一医院血液科主任医师、中华医学会血液分会红细胞疾病组委员。

如何收看：

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