提升老年人疫苗接种率 加强核酸检测机构监管

当前全国疫情总体呈较快发展态势，疫情波及面广，部分地方出现了疫情规模性反弹的风险。

在国务院联防联控机制29日举行的发布会上，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，老年人等脆弱人群，感染新冠病毒后容易发展成重症、危重症甚至死亡，接种新冠疫苗的获益是最大的。为进一步加快老年人接种，国务院联防联控机制综合组印发了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，从健全机制、做好摸底、优化服务、细化宣传等方面作了部署和推进，明确加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60~79岁人群接种率。

老年人和基础病患者感染后易引发重症

关于奥密克戎变异株的毒力等特点是社会比较关注的一个问题。对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。

那么，哪类人群感染后容易发展为重症呢？国家卫健委医疗应急司司长郭燕红指出，从临床救治的实践来看，有重症倾向的首先是老年人。60岁以上的老年人是感染新冠病毒后引发重症的危险人群，而80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群。因此，有老年人的家庭和养老机构更应该采取有效措施，防范感染风险。

而有基础性疾病的患者，特别是患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、慢性肾功能不全等疾病的，也是危险人群。“这提示我们，在治疗新冠肺炎的同时，更应该注重基础性疾病的治疗。”郭燕红表示，接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险，建议没有禁忌症、符合接种条件的人群，特别是老年人，应当尽快接种新冠疫苗，符合加强接种条件的要尽快加强接种。

截至2022年11月28日，60岁以上老年人接种的覆盖人数为2亿3940万人，完成全程接种2亿2816.5万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%，其中80岁以上老年人接种的覆盖人数为2742.6万，完成全程接种2356.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%。

对层层加码行为造成的严重后果严肃追责

为何在国家三令五申之下，一些地方仍出现层层加码的情况？对此，国家疾控局监督一司司长程有全表示，当前，国内疫情防控形势非常严峻复杂，地方防控压力大，为了尽快控制疫情，采取了一些措施，一些地方出现了层层加码的行为。

程有全说，要整治层层加码，地方党委和政府就必须落实属地责任，严格执行国家统一的防控政策，对随意封校停课、停工停产，还有未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，要加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的要依法依规严肃追责。

一些地方长期封控给群众的工作、生活带来很大影响，也让群众产生了焦虑情绪，如何避免？程有全表示，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，组织做好风险区域划定和管理，原则上高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。对风险人员的判定要以现场流调为依据，不得通过时空伴随扩大范围，造成大面积的“误伤”，最大限度降低因疫情给群众带来的不便。

对于近期个别地方出现的不满情绪，政府是否会重新考虑疫情应对政策的社会关注，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整，密切关注国际上一些疫情形势的变化，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

依法依规严肃处理出具虚假检测报告等行为

当前全国疫情总体呈较快发展态势，疫情波及面广。有核酸检测机构因为造假等违法行为，引起了社会高度关注。

“核酸采样是核酸检测过程中的一个重要环节，我们将持续加大监管力度，对于出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。”郭燕红表示。

郭燕红指出，对核酸检测工作，我们历来严格检测资质的准入和质量控制，不断优化技术规范，同时重点加强对检测机构，包括第三方检测机构的监管。今年以来，在北京、安徽合肥、河北石家庄、河南许昌、内蒙古等一些地方，卫生健康行政部门发现检测机构存在一些违法违规的问题，已经对其进行了严肃处罚，有的违法机构和个人还被追究了刑事责任。

针对个别地方出现让居民个人自采核酸的做法，郭燕红表示，尝试以不同的形式开展核酸自采工作，要特别注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时要做好组织实施，加强技术指导。（记者 金振娅）