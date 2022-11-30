单细胞水平肾癌研究揭示潜在药物靶点

科技日报北京11月29日电 （记者刘霞）英国科学家开展了迄今最全面单细胞水平肾癌研究，发现表达IL1B基因的巨噬细胞对肿瘤的恶化至关重要，可作为治疗肾癌的靶点。目前已有药物靶向这一细胞，研究人员计划开展临床试验，以证明靶向这一细胞可有效防止肾癌的形成或恶化。相关研究刊发于最新一期《癌细胞》杂志。

肾癌是一种死亡率高达50%的癌症，部分原因是多数患者直到癌症晚期才出现症状。

在最新研究中，来自惠康桑格研究所和剑桥大学的科学家研究了12名肾脏肿瘤患者的27万个单细胞和100个显微解剖。样本取自肿瘤的不同部位及正常肾组织。研究团队使用单细胞RNA测序和空间转录组学分析这些样本，以绘制组织内特定细胞的准确位置。结果“揪出”了一种特殊类型的免疫细胞，即表达IL1B基因的巨噬细胞，其大量聚集于肿瘤边缘。

研究人员表示，利用单细胞测序和空间转录组学，不仅可发现这些肾癌肿瘤中存在哪些细胞类型，而且可发现这些细胞类型在空间中是如何排列的，这意味着可在肿瘤边沿定位表达IL1B基因的巨噬细胞，其几乎是肿瘤生长的先锋。

研究人员计划开展临床试验，以测试靶向IL1B巨噬细胞是否是治疗肾癌的有效方法。目前，已有靶向这一途径的药物被证明对预防某些肺癌有效，这为科学家们接下来打算开展的临床试验带来了希望。研究人员认为，靶向IL1B巨噬细胞可能是一种无需手术即可治疗肾癌的方法：从一开始就预防肿瘤的形成，越早干预效果越好。