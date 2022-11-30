“对于防控的措施，我们一直在研究、不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”在11月29日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在回应媒体记者关于“中国是否会重新考量新冠防控政策”的提问时，作出上述回应。

米锋表示，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整，包括研究奥密克戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，密切关注国际上一些疫情形势的变化等。

国家疾控局监督一司司长程有全指出，二十条优化措施中的每条措施都有充分的科学依据和证据支撑，应当坚持“第九版”、落实二十条。针对一些可能的风险环节，联防联控机制综合组专门制定了核酸检测、风险区划定及管控、居家隔离医学观察、居家健康监测等4个技术性文件，提出了防范应对措施，只要各地严格落实到位，就可以有效降低疫情风险。

长期封控影响大，要避免和纠偏

在回应记者关于“一些地方长期封控给群众的工作和生活带来了很大影响，让群众产生了焦虑情绪”的问题时，程有全表示，这种情况必须予以纠偏和避免。各地要进一步加强高、低风险区划分标准的培训，组织做好风险区域划定和管理，原则上高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。

“不得通过时空伴随扩大对风险人员的判定范围。”程有全强调，判定要以现场流调为依据，不得造成大面积“误伤”，最大限度降低因疫情给群众带来的不便。对高风险区既要严格管控，做到“足不出户”，也要全力做好服务保障工作，满足群众基本生活和就医用药需求。同时，做好封控隔离人员的疏导，加大对老弱病残孕等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难。

老年人重症风险大，应加强疫苗接种

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红强调，从新冠肺炎临床医疗救治的实践来看，60岁以上的老年人是感染新冠病毒后引发重症的危险人群，而80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群。

数据显示，60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿8151.1万人，其中80岁以上老年接种的覆盖人数为2742.6万，完成全程接种2356.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%，完成加强免疫接种1445.6万人（占比约为40%）。

“要加快推进新冠病毒疫苗接种，特别是老年人接种。”米锋表示，希望老年朋友们积极、尽快完成疫苗接种，保护自身和家人健康。

为发挥新冠病毒疫苗的保护作用，降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险，国务院联防联控机制当日印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，提出进一步压实属地责任，继续做好60—79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。

针对在工作中可能遇到的问题，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，中国老年人中有相当一部分人是处于失能和半失能状态，为了能够让他们接种疫苗更方便，方案对优化预防接种服务、细化各项服务措施作出了安排，包括继续设立老年人的绿色通道、临时接种点，使用流动接种车；同时提出各地可以选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，为失能和半失能的老年人提供上门接种服务。（记者 张佳星）