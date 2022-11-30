加强运营管理体系建设 促进公立医院高质量发展

为促进公立医院医疗技术和管理升级换代，助力公立医院高质量发展，人民健康于近日在线上召开“公立医院高质量发展研究中心月度研讨会”。与会专家和公立医院管理者等围绕“推动医疗技术和医院管理升级换代 打造公立医院高质量发展试点样板”进行交流与分享。

“以建立现代医院管理制度为改革创新的突破口，加强制度建设，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全体人民提供，是现代医院管理制度建设的关键。”清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久认为，实现这一目标，一是要加强法律法规建设，认真学习贯彻医疗卫生相关法律法规；二是要落实财政政策并完善财政会计制度；三是医院要学懂弄通公立医院价格政策和医保支付政策；四是促进全民健康教育，在健康教育工作方面下功夫；五是通过促进医院数字化转型、加强预算管理等健全运营管理体系。

“当前医疗体制改革的重点在向机制建设和管理创新转变。”中国人民大学医改研究中心主任王虎峰认为，深化医疗体制改革需要动员社会各方的力量，更需要进行管理模式的标准化建设，通过标准化推动医院的高质量发展。在医院管理方面，可采用驱动型绩效管理模式，打通绩效管理的医院、科室、个人三层之间的联系，并将绩效管理进行标准化开发设计，最终推动医院高质量发展。

研讨会上，各医院管理者围绕提升运营管理水平、完善制度建设和内控体系、推动科研创新发展等话题分享观点并介绍所在医院的实践经验。

北京大学第三医院党委书记金昌晓介绍，作为公立医院高质量发展试点医院，北医三院通过五方面工作来推动医院高质量发展：一是建设信息化平台；二是将预算管理作为医院运营管理的抓手；三是推进HRP（医院资源规划）系统化建设；四是不断鼓励管理创新的探索；五是积极借助组织化的科研、管理平台来解决实际问题。

香港大学深圳医院党委书记徐小平认为，提升医院发展新效能，主要目的是实现人、财、物、技术科学的合理配置、精细化管理以及有效利用。港大深圳医院近年来的发展经验包括创新人事管理制度，实行自主定岗、自主定薪、自主招聘；改革薪酬分配，实施固定薪资占70%，绩效占30%；探索人才培养，强调团队诊疗，鼓励年轻医生早临床、多临床、反复临床；优化服务价格，实行打包收费模式，通过一系列举措实现门诊和住院均次费用降低，提高了医院的医疗服务性收入。

复旦大学附属中山医院党委副书记李耘提出，制度建设、执行过程与执行情况检查是医院管理中的重要环节，中山医院的实践经验是成立相关研究部门，对新出台的政策进行研究，结合医院自身情况制定适合本医院发展的制度。同时，在执行过程中通过制定好的规范化流程图增强制度可操作性，并可利用信息化手段，设计在OA上。各部门设有兼职内控人员，检查制度执行情况并分析原因，最后根据情况及时对制度设计进行纠错或完善。

“内控体系建设对医院发展十分重要。”首都医科大学附属北京天坛医院副院长贾旺说，天坛医院通过建设一整套内控体系，有效补足了医院运行、应急、防舞弊等方面的漏洞。同时，通过信息化建设，内控体系得到进一步升级。

四川大学华西医院常务副院长黄进认为，公立医院高质量发展离不开科技创新，且应更突出需求导向、临床本身问题导向。当前中国不少医疗技术已和国际并行，部分技术已处于领先状态。在此背景下，通过医工融合创新，引领相应的新技术、新疗法和新方案，非常值得关注。

华中科技大学同济医学院附属同济医院院长刘继红同样阐述了推动医院科研创新的重要性。他介绍，为调动医务工作者科研创新积极性，同济医院进行了相关探索：一是加强基础临床研究转化的投入；二是保证有项目的研究人员脱产的科研时间；三是以科研成果为导向进行绩效激励；四是完善激励和保障科研成果转化的制度，成立科研成果转化领导小组，由书记、院长亲自担任，全面负责医院科研成果的转化，同时成立科研成果转化办公室，制定医院科研成果转化管理办法。

“提升科研创新能力是促进医院高质量发展的关键，对于企业发展来讲同样如此。”强生医疗科技对外事务与市场准入部副总裁陈楚晖说，作为企业代表，希望能和医疗服务端更好结合，从科研创新方面加强与医院的合作，助力公立医院科研创新的发展。