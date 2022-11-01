中疾控：今冬明春存在流感活动显著上升风险

人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）今日，中国疾病预防控制中心官网发布关于秋冬季流感防控的健康提示称，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水平快速升高，进入夏季高发期，达到近5年同期最高水平，提示今冬明春存在流感活动显著上升的风险。

另外，学校、幼托机构和养老院等人群聚集场所易发生流感暴发疫情。为做好当前流感疫情防控工作，减少学校、幼托机构和养老院等重点场所聚集性疫情发生风险，中国疾病预防控制中心提示及时接种流感疫苗、加强重点场所疫情防控和做好一般性预防措施。

流行性感冒（简称“流感”）是由流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，主要通过呼吸道飞沫传播，也可以通过接触传播。感染后潜伏期一般为1-4天，平均为2天，临床表现一般为突发高热，咳嗽、咽痛，可伴寒颤，部分感染者可出现肺炎、心肌炎、中耳炎等并发症，可进展为重症甚至死亡。

及时接种流感疫苗

接种流感疫苗是保护自己和家人免受流感感染、减少流感相关严重并发症和死亡的最为经济、有效的手段。研究数据表明：流感疫苗接种对儿童因流感住院总体保护效果53%，将健康儿童死于流感的风险显著降低了近2/3（65%）；对于免疫力相对弱化的老年人，也可预防超40%的因流感发病而导致的就诊。

中国疾病预防控制中心表示，今年我国流感疫苗批签发早于既往，且供应量也高于近年。居民可关注各地预防接种门诊或社区卫生服务中心发布的接种信息，在供应流感疫苗后及时前往或预约进行接种，尤其是老年人、慢性基础性疾病患者、医务人员、儿童等高风险人群建议优先接种。

加强重点场所疫情防控

在流感流行季节，学校、幼托机构要加强流感的健康教育工作，倡导流感疫苗接种和良好的呼吸道卫生习惯，切实落实晨午检、缺勤缺课登记、传染病报告等各项防控措施。养老机构可协调上门接种服务，需关注老年人的健康监测，一旦发现出现发热、咳嗽等呼吸道症状尤其是高龄老人应及时送医治疗，去医院前减少与他人的接触。

做好一般性预防措施

保持良好的卫生习惯。注意呼吸道礼仪，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻；保持手卫生，如勤洗手或使用免洗手消毒液，尽量避免用手触摸眼睛、鼻或口。每天开窗通风，保持室内空气清新。

增强体质与膳食平衡。保持科学饮食起居，积极锻炼身体，提高机体免疫力。

降低流感暴露风险。避免近距离接触流感样症状患者，流感流行期应少去人群密集场所。

减少疾病传播机会。如出现流感样症状应注意多休息，多喝水；鼓励轻症居家自我监测，不带病上班、上课，接触家庭成员时佩戴口罩；一旦进行性加重，即前往医院就诊。