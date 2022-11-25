国家卫健委：11月24日新增新冠肺炎本土确诊病例3041例、无症状感染者29654例

11月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3103例。其中境外输入病例62例（广东23例，福建10例，上海9例，北京8例，陕西4例，山东2例，重庆2例，内蒙古1例，江苏1例，四川1例，云南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（北京1例，福建1例）；本土病例3041例（广东892例，北京424例，河北329例，重庆258例，山西208例，河南140例，四川123例，黑龙江108例，山东88例，内蒙古85例，浙江51例，云南47例，贵州42例，福建41例，江苏32例，陕西30例，湖南29例，辽宁24例，新疆20例，湖北12例，上海9例，江西9例，青海9例，吉林8例，甘肃6例，安徽5例，海南5例，天津3例，广西2例，西藏2例），含708例由无症状感染者转为确诊病例（广东497例，重庆122例，浙江19例，四川15例，湖南8例，山东7例，北京6例，黑龙江6例，甘肃6例，云南4例，山西3例，青海3例，江苏2例，福建2例，河南2例，河北1例，内蒙古1例，广西1例，海南1例，贵州1例，陕西1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例1752例，其中境外输入病例50例，本土病例1702例（广东980例，重庆162例，北京129例，内蒙古116例，四川91例，山西42例，河南39例，陕西19例，贵州15例，新疆15例，江苏14例，云南12例，甘肃10例，福建9例，青海9例，河北7例，湖南6例，黑龙江5例，浙江4例，山东4例，海南4例，西藏4例，上海2例，湖北2例，辽宁1例，安徽1例），解除医学观察的密切接触者144352人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例735例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例27227例，累计治愈出院病例26492例，无死亡病例。

截至11月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例28164例（其中重症病例121例），累计治愈出院病例267223例，累计死亡病例5232例，累计报告确诊病例300619例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者11178362人，尚在医学观察的密切接触者1527908人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29840例，其中境外输入186例，本土29654例（广东7584例，重庆6242例，河北3046例，北京1436例，四川1187例，新疆957例，甘肃870例，陕西793例，青海729例，山东726例，山西724例，河南719例，吉林570例，湖北559例，内蒙古545例，天津418例，辽宁394例，江苏317例，云南302例，黑龙江288例，广西259例，宁夏241例，安徽152例，湖南139例，浙江133例，贵州109例，上海77例，江西60例，福建35例，海南28例，西藏12例，兵团3例）。

当日解除医学观察的无症状感染者9548例，其中境外输入89例，本土9459例（广东3623例，重庆1451例，内蒙古853例，新疆850例，河南639例，河北398例，北京272例，四川174例，黑龙江172例，山西144例，山东112例，江苏104例，宁夏99例，甘肃94例，陕西89例，安徽72例，云南58例，湖北50例，青海47例，福建29例，贵州25例，天津24例，湖南20例，辽宁17例，上海12例，吉林11例，西藏10例，江西6例，浙江2例，广西2例）；当日转为确诊病例710例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者282592例（境外输入1397例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8681368例。其中，香港特别行政区453577例（出院97338例，死亡10647例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8226995例（出院13742例，死亡14125例）。