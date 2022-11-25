据北京卫健委网站消息，11月24日0时至24时，北京新增424例本土确诊病例和1436例无症状感染者(含6例无症状感染者转确诊病例，其中863例已通报)，1454例隔离观察人员、400例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增8例境外输入确诊病例和23例无症状感染者(含1例无症状感染者转确诊病例)，无新增疑似病例。治愈出院129例，解除医学观察的无症状感染者273例。

本土确诊病例

确诊病例1至3：现住东城区；

确诊病例4至16：现住西城区；

确诊病例17至40：现住朝阳区；

确诊病例41至52：现住海淀区；

确诊病例53：现住丰台区；

确诊病例54至62：现住石景山区；

确诊病例63至72：现住门头沟区；

确诊病例73至88：现住通州区；

确诊病例89至92：现住顺义区；

确诊病例93：现住大兴区；

确诊病例94：现住怀柔区；

确诊病例95至97：现住密云区；

确诊病例98、99：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，11月24日诊断为确诊病例。

确诊病例100至149：现住东城区；

确诊病例150至169：现住西城区；

确诊病例170至228：现住朝阳区；

确诊病例229至254：现住海淀区；

确诊病例255至266：现住丰台区；

确诊病例267至280：现住石景山区；

确诊病例281至298：现住门头沟区；

确诊病例299、300：现住房山区；

确诊病例301至327：现住通州区；

确诊病例328至368：现住顺义区；

确诊病例369至376：现住昌平区；

确诊病例377至404：现住大兴区；

确诊病例405至407：现住怀柔区；

确诊病例408至412：现住密云区；

确诊病例413至416：现住延庆区；

确诊病例417、418：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月24日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1至8：现住东城区；

无症状感染者9至37：现住西城区；

无症状感染者38至186：现住朝阳区；

无症状感染者187至213：现住海淀区；

无症状感染者214至217：现住丰台区；

无症状感染者218：现住石景山区；

无症状感染者219至224：现住门头沟区；

无症状感染者225至284：现住通州区；

无症状感染者285、286：现住顺义区；

无症状感染者287至293：现住昌平区；

无症状感染者294至299：现住大兴区；

无症状感染者300：现住延庆区；

无症状感染者301：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，11月24日诊断为无症状感染者。

无症状感染者302至336：现住东城区；

无症状感染者337至402：现住西城区；

无症状感染者403至1043：现住朝阳区；

无症状感染者1044至1150：现住海淀区；

无症状感染者1151至1172：现住丰台区；

无症状感染者1173至1181：现住石景山区；

无症状感染者1182至1189：现住门头沟区；

无症状感染者1190、1191：现住房山区；

无症状感染者1192至1288：现住通州区；

无症状感染者1289至1363：现住顺义区；

无症状感染者1364至1411：现住昌平区；

无症状感染者1412至1428：现住大兴区；

无症状感染者1429、1430：现住怀柔区；

无症状感染者1431：现住平谷区；

无症状感染者1434：现住密云区；

无症状感染者1435、1436：现住延庆区。

以上均为隔离观察人员，11月24日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1、4至6：中国籍，11月20日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月24日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3：中国籍，11月19日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月24日诊断为确诊病例。

确诊病例7：中国籍，11月19日从哈萨克斯坦到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月24日诊断为确诊病例。

确诊病例8：中国籍，11月19日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月22日诊断为无症状感染者，11月24日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。