发现这些异常，健康管理快跟上（健康直通车·读懂体检报告（下））

近日，在贵州省绥阳县茅垭镇新江村，医生上门为村民进行健康检查。

王长育摄（人民视觉）

体检年年做，重点查什么？血压升高、尿酸偏高、肿瘤标志物异常……体检报告中，应重点关注哪些内容？哪些指标异常可能是特定疾病的信号？体检后应如何进行健康管理？针对这些问题，专家作出详细解答。

40岁是健康体检的重要分界点

“不同于临床上针对某一疾病进行的诊断性身体检查，健康体检对象以健康人群和亚健康人群为主。”北京朝阳医院体检中心副主任徐爱民介绍，由于没有疾病主诉，健康体检重点关注两个方面：肿瘤风险因素和慢性病风险。

专家提醒，40岁是健康体检的重要分界点。40岁以下人群体检，以筛查慢性病的潜在危险因素，如血压、血脂、血糖、尿酸等指标为主。40岁以上人群，除了进行慢性病的筛查，更需要注意肿瘤的筛查。

“我们应该结合家族患病史、个人工作和生活习惯，同时结合常规体检筛查的高危风险，根据自身的情况选择更有针对性的肿瘤筛查方案。”徐爱民说，建议适龄人群尤其是肿瘤高风险人群，每年进行血液的肿瘤标志物检查，低剂量胸部CT，乳腺、甲状腺、腹部超声检查等，必要时进行胃肠镜检查等。

徐爱民介绍，对于常见癌症，有以下筛查建议——

肺癌筛查

高危人群：40岁以上；长期主动或被动吸烟；有职业暴露史（石棉、铍、氡、砷、铀等接触者）；有恶性肿瘤病史（淋巴瘤、头颈部癌症或与吸烟有关的癌症）；有慢性阻塞性肺疾病或弥漫性肺纤维化病史；有家族史，一级亲属罹患肺癌。

筛查方法：每年一次胸部低剂量螺旋CT，若查出肺结节，需遵医生建议或去专科就诊进一步检查、监测。

胃癌筛查

高危人群：年龄45岁以上；长期生活在胃癌高发地区；存在幽门螺杆菌感染；有胃部疾病既往史；明确胃癌或食管癌家族史。

筛查方法：有腹痛、腹胀、反酸、烧心等上腹部不适症状，并有慢性胃炎等情况，应根据医师建议定期做胃镜检查。

肝癌筛查

高危人群：年龄40—69岁；患有乙肝、丙肝，或携带乙肝、丙肝病毒者；肝硬化者；有酒精肝或其他肝病；有肝癌家族史。

筛查方法：每半年做一次腹部超声检查；高危人群每半年接受一次血清甲胎蛋白检查，建议同时做乙肝病毒表面抗原、丙肝抗体检测，如发现异常应进一步做增强CT检查。

乳腺癌筛查

高危人群：既往有乳腺导管或小叶不典型增生或小叶原位癌的患者；既往30岁前接受过胸部放疗；有乳腺癌家族史但尚不满足遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征疑似患者条件的女性。

筛查方法：推荐40岁或更早开展乳腺癌筛查；每6—12个月1次乳腺超声检查，高危人群可根据自身情况做乳腺钼靶检查。

宫颈癌筛查

高发人群：已婚或有性生活史3年的女性；曾出现HPV感染、免疫功能低下、有宫内己烯雌酚暴露史、有宫颈病变史的女性。

筛查方法：可采用宫颈细胞学检查和人乳头瘤病毒（HPV）检测。接种过 HPV 疫苗者也应定期进行筛查。

“此外，肿瘤标志物可以作为肿瘤的辅助诊断手段，但单独发现肿瘤标志物肿瘤升高，不能作为肿瘤诊断的依据。”徐爱民介绍，某些良性疾病可导致肿瘤标志物的升高，而即使已经患上癌症，例如肺癌、胃癌、肠癌等，肿瘤标志物也并不都会升高。一般来说，当体检发现肿瘤标志物异常升高时，医生一般会建议再复查一次。如果指标只是轻微升高，且多次检查变化不大，无任何症状，就不必担心。如果复查结果还是异常升高，就要尽早找相应的专科医生进行分析、做进一步的检查。

代谢综合征归根结底是生活方式病

随着生活方式的改变，超重/肥胖、高血脂、高血压等成为体检发现的常见异常。徐爱民介绍，这些异常不是孤立存在的，而是密切相关，“它们可以统称为代谢综合征，这是一组复杂的代谢紊乱症候群。”

如何判断是否得了代谢综合征？徐爱民介绍，下面5条诊断标准，经医生诊疗判断后，符合任意3条或3条以上，可诊断为代谢综合征——

腹型肥胖（即中心型肥胖）：男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米；

血糖高：空腹血糖≥6.1毫摩尔/升和（或）餐后2小时血糖≥7.8毫摩尔/升，或已开始治疗的糖尿病患者；

血压高：血压≥140/90毫米汞柱，或是已确诊为高血压的患者；

空腹甘油三酯≥1.7毫摩尔/升；

空腹高密度脂蛋白胆固醇＜1.04毫摩尔/升（女）、0.9毫摩尔/升（男）。

专家介绍，体重指数是国际通用的体重判断方法，它的计算公式为BMI=体重（Kg）/身高的平方（㎡）。18岁及以上成年人，当BMI低于18.5时为体重不足；18.5≤BMI＜24属于正常；如果24≤BMI＜28，则为超重；如果BMI≥28，即为肥胖。需要注意的是，即使体重指数正常，腰部脂肪堆积过多的人，只要男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米，也是肥胖。

“保持健康体重，要遵循‘管住嘴、迈开腿’的原则，坚持控制饮食与增加运动相结合。”徐爱民强调，可以寻求营养师或医生的帮助，不要盲目吃减肥药。

“如果体检或看病时偶测血压发现血压高了，就要加强监测，在不同的时间段多测几次。如果血压仍然异常升高，要及时到医院就诊。”徐爱民介绍，在未使用降压药物的情况下，非同日3次诊室血压测量≥140/90毫米汞柱，可诊断为高血压。钠盐的摄入量与血压升高呈正相关，因此，高血压患者要特别注意控制每日食盐量，建议成人每天盐的摄入量不超过5克。

血脂高不高主要看四项指标，分别是总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇（俗称“坏胆固醇”）、高密度脂蛋白胆固醇（俗称“好胆固醇”）和甘油三酯。专家介绍，发现血脂高的人一定要限制胆固醇的摄入，少吃肥肉、蛋黄、鱼子、动物内脏等食物，同时限制摄入含有反式脂肪酸类的食物，例如饼干、糕点、薯片、面包、土豆片等。

“归根结底，代谢综合征是由不健康的生活方式引起的疾病。”徐爱民强调，养成合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康生活方式，才能真正远离代谢综合征。

健康管理注意“知、信、行”合一

“以前大家只重视健康体检，没意识到体检后要及时进行健康管理。”徐爱民说，健康体检是为了发现健康的危险因素，进行早期干预，“体检只是开始，我们的目的是为了改善健康。及时进行健康管理，才是落实健康中国行动要求的关口前移、预防先行的具体体现。”

“健康管理要遵循‘知、信、行’的原则。”徐爱民表示，让人们获得正确的卫生保健知识和信息，建立积极正确的信念和态度，进而改变健康相关行为的基础，调动人的主观能动性，去主动改变不良生活习惯。

以血尿酸偏高为例，男性及绝经后女性血尿酸＞420微摩尔/升，绝经前女性血尿酸＞357微摩尔/升，被称为高尿酸血症。血尿酸升高是发生痛风的物质基础，只有发展为炎症性关节炎或痛风石才能称之为痛风。在临床上，当血尿酸值高于480微摩尔/升，不论有无痛风，都应积极降低尿酸。

专家指出，对尿酸偏高的人来说，控制食物嘌呤摄入量至关重要。食物中常见的嘌呤含量高的有动物内脏、海鲜、啤酒、浓肉汁汤等。同时要多喝水，每天保证2000毫升以上的饮水量，可以促进尿酸从尿中排出，减少结石的形成，是治疗高尿酸血症最重要又简单经济的有效方法。此外，还要加强运动，建议首选自己身体耐受能力的有氧运动，一般每周应3—5次，每次以30分钟为宜。

关于公众关心的脂肪肝问题，专家介绍，单纯性脂肪肝本身不是一种严重疾病，但如果放任不管，很可能不断演变发展：单纯性脂肪肝→脂肪性肝炎→肝纤维化→肝硬化→肝癌。

“如果及早发现、积极治疗，单纯性脂肪肝可完全恢复，大多数脂肪性肝炎也可以恢复正常。”徐爱民介绍，如果放任不管，部分脂肪肝患者会发展成为脂肪性肝纤维化及肝硬化，一些老年患者还会发生肝细胞癌，造成严重后果。

“很多患者问，有没有治疗脂肪肝的特效药。其实，减重是治疗脂肪肝最好的特效药。”徐爱民说，单纯的脂肪肝不需要用药，靠自身努力，从控制饮食、坚持运动、规律作息来减重最为理想。需要提醒的是，减重不能过快，一周最好控制在0.5—1公斤内，如果体内脂肪短时间分解太多，超过肝脏的代谢能力，脂肪肝反而会加重。