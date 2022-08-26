新版流感疫苗接种指南发布

25日从中国疾控中心获悉，为尽可能降低今冬明春可能出现的流感等呼吸道传染病对新冠肺炎疫情防控的干扰，更好地指导我国流感预防控制和疫苗应用工作，近日，该中心组织有关专家及时编制和印发了《中国流感疫苗预防接种技术指南（2022-2023）》（以下简称“2022版《指南》”）。

2022版《指南》内容主要包括流感病原学、流行病学、季节性等特征，不同人群流感所致的健康和经济负担，流感疫苗种类及免疫原性、效力、效果、成本收益、安全性，及2022—2023年度接种建议。

结合今年新冠肺炎疫情形势，2022版《指南》优先推荐以下重点和高风险人群及时接种：医务人员，包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；大型活动参加人员和保障人员；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄~5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇。

2022版《指南》同时指出，18岁及以上人群可在一次接受免疫服务时，在两侧肢体分别接种灭活流感疫苗和新冠疫苗；18岁以下的人群，建议流感疫苗与新冠疫苗接种间隔仍大于14天。