新华时评：不动摇、不走样，掌握战“疫”主动权

当前，部分地区疫情处于高位并呈上升趋势，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。有效提升科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，必须坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，努力以最小代价实现最大防控效果。

抗击新冠肺炎疫情是一场大考。近期，从召开中共中央政治局常委会会议到二十条优化措施公布，再到有关部委连续发文细化疫情防控措施，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针一以贯之。这“三个坚定不移”是党中央科学研判国内外疫情形势后提出的明确要求，各地必须坚决贯彻落实。

新冠病毒持续变异，奥密克戎变异株也演变出多个亚分支，其隐匿性强，传播速度快。只有完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，保持战略定力，不断增强斗争本领，坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，才能有效阻断病毒传播链条、遏制疫情扩散蔓延，才能科学精准做好防控工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

不动摇、不走样，疫情防控才能事半功倍。做好常态化监测预警，加强对风险岗位从业人员、重点机构和重点人群的监测，发现阳性感染者第一时间收治，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，才能更快阻断病毒传播链条。犹豫不决就会错失疫情防控先机，增加后期防控难度，疫情对经济社会发展的影响也将成倍放大。

不动摇、不走样，才能掌握战“疫”主动权。与病毒赛跑，就是与时间竞速。坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，就要有分秒必争的行动。对新发疫情区域“围住、捞干、扑灭”，提升混管阳性风险处置效率，高质量推进方舱医院和隔离场所建设，对判定的密接人员及时管控，快检、快转、快隔、快解，刻不容缓采取坚决果断措施，才能避免战线扩大、时间延长。

不动摇、不走样，才能高效管控住疫情。近3年来，我们经受住多轮疫情冲击，关键的一点，就在于能够精准处置聚集性疫情，不是“脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里”。凡事预则立，不预则废，发生疫情的地区要准确划分风险区域，有序组织核酸检测，有效管控风险人群，严格规范隔离工作，确保属地、部门、单位、个人“四方责任”落实到位。要强化分类指导和资源力量统筹，做好疫情防控预案。

不动摇、不走样，才能做到科学精准，防止一刀切、层层加码。二十条优化措施实际上对各地疫情处置工作提出了更高标准。要在落实防疫举措的同时加强分析研判，严防“一封了之”和“一放了之”两种过度倾向，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上，不断筑牢疫情防线。

当前，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序，决不能等待观望、各行其是。保持战略定力，坚持底线思维，强化责任担当，以科学精准防控的确定性应对世纪疫情变化的不确定性，我们就能落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，打赢常态化疫情防控攻坚战。